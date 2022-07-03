03 июля 2022

Задержанного вратаря сборной РФ отправят служить на Новую Землю

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Вратарь ЦСКА Иван Федотов. Магнитогорск, цска, вратарь, федотов иван
Иван Федотов, предположительно, будет служить на Новой Земле Фото:

Задержанный сотрудниками военкомата вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов будет проходить службу в воинской части на Новой Земле. Сейчас голкипер находится в Североморске.

«Хоккеист Иван Федотов сейчас находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы. Игрок, предположительно, будет служить на Новой Земле», — сообщает telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

25-летний вратарь был задержан 1 июля. Ему грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от прохождения военной службы. 6 мая российский игрок подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайер» и планировал улететь в США в июле. Решение по призыву на воинскую службу голкипер обжаловал в суде. Однако его уже отправили в Североморск.

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Задержанный сотрудниками военкомата вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов будет проходить службу в воинской части на Новой Земле. Сейчас голкипер находится в Североморске. «Хоккеист Иван Федотов сейчас находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы. Игрок, предположительно, будет служить на Новой Земле», — сообщает telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. 25-летний вратарь был задержан 1 июля. Ему грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от прохождения военной службы. 6 мая российский игрок подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайер» и планировал улететь в США в июле. Решение по призыву на воинскую службу голкипер обжаловал в суде. Однако его уже отправили в Североморск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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