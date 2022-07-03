Задержанного вратаря сборной РФ отправят служить на Новую Землю

04 июля 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Иван Федотов, предположительно, будет служить на Новой Земле Фото: Илья Московец © URA.RU Задержанный сотрудниками военкомата вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов будет проходить службу в воинской части на Новой Земле. Сейчас голкипер находится в Североморске. «Хоккеист Иван Федотов сейчас находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы. Игрок, предположительно, будет служить на Новой Земле», — сообщает telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. 25-летний вратарь был задержан 1 июля. Ему грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от прохождения военной службы. 6 мая российский игрок подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайер» и планировал улететь в США в июле. Решение по призыву на воинскую службу голкипер обжаловал в суде. Однако его уже отправили в Североморск. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Задержанный сотрудниками военкомата вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов будет проходить службу в воинской части на Новой Земле. Сейчас голкипер находится в Североморске. «Хоккеист Иван Федотов сейчас находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы. Игрок, предположительно, будет служить на Новой Земле», — сообщает telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. 25-летний вратарь был задержан 1 июля. Ему грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от прохождения военной службы. 6 мая российский игрок подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайер» и планировал улететь в США в июле. Решение по призыву на воинскую службу голкипер обжаловал в суде. Однако его уже отправили в Североморск.