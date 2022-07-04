Депутат ГД: быстрый конец спецоперации — заблуждение обывателей

Российские военные знают, какие ресурсы необходимы для успеха спецоперации, отметил Виктор Водолацкий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина при поддержке стран НАТО восемь лет строила мощные укрепрайоны, через которые нелегко пройти, поэтому быстрое окончание спецоперации — заблуждение обывателей. Такое заявление сделал первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Я знал, что за восемь лет ВСУ, нацбатальоны при поддержке сил из стран НАТО сформировали мощные укрепрайоны — в районах Авдеевки, Краматорска, Волновахи, Мариуполя, Попасной, Рубежного, Северодонецка, Лисичанска. Это мощная система, которая строилась восемь лет при поддержке западных специалистов. И пройти ее очень быстро — заблуждение наших обывателей. И наши военные знали о том, что будет происходить, и какие ресурсы необходимо задействовать для того, чтобы добиться успеха», — сказал Водолацкий в беседе с ТАСС.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Путин подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!