03 июля 2022
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01 июля 2022

В Кургане назвали проблемные перекрестки из-за закрытия моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки. Курган
На проблемных участках работают сотрудники ДПС Фото:

В Кургане после закрытия Некрасовского моста на ремонт на пяти перекрестках появились проблемы с движением транспорта. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«Сейчас у нас наиболее проблемные перекрестки: пр. Машиностроителей — ул. Дзержинского, ул. Некрасова — ул. Машиностроителей, ул. Омская — ул. Бурова-Петрова, ул. Гоголя — ул. Бурова-Петрова и ул. Мостостроителей — ул. Ушакова. Наряды приближены к данным перекресткам. Периодически они проверяют пропускаемость данного перекрестка на движение транспортных средств», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД отметили, что инспекторы на этих участках вручную регулируют движение, если светофоры не справляются там с потоком транспорта. Представители ведомства добавили, что наряды будут выставляться ежедневно до тех пор, пока ситуация не изменится в лучшую сторону.

Некрасовский мост, который соединяет центр города с несколькими крупными районами, закрыли на ремонт до 25 августа. Некоторые горожане жаловались 4 июля, что возле моста, расположенного на ул. Бурова-Петрова, образовались пробки. Водители более 30 автобусных маршрутов объезжают закрытый участок через этот мост.

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В Кургане после закрытия Некрасовского моста на ремонт на пяти перекрестках появились проблемы с движением транспорта. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Сейчас у нас наиболее проблемные перекрестки: пр. Машиностроителей — ул. Дзержинского, ул. Некрасова — ул. Машиностроителей, ул. Омская — ул. Бурова-Петрова, ул. Гоголя — ул. Бурова-Петрова и ул. Мостостроителей — ул. Ушакова. Наряды приближены к данным перекресткам. Периодически они проверяют пропускаемость данного перекрестка на движение транспортных средств», — рассказали в ведомстве. В ГИБДД отметили, что инспекторы на этих участках вручную регулируют движение, если светофоры не справляются там с потоком транспорта. Представители ведомства добавили, что наряды будут выставляться ежедневно до тех пор, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. Некрасовский мост, который соединяет центр города с несколькими крупными районами, закрыли на ремонт до 25 августа. Некоторые горожане жаловались 4 июля, что возле моста, расположенного на ул. Бурова-Петрова, образовались пробки. Водители более 30 автобусных маршрутов объезжают закрытый участок через этот мост.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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