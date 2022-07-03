В Кургане назвали проблемные перекрестки из-за закрытия моста

04 июля 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

На проблемных участках работают сотрудники ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане после закрытия Некрасовского моста на ремонт на пяти перекрестках появились проблемы с движением транспорта. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Сейчас у нас наиболее проблемные перекрестки: пр. Машиностроителей — ул. Дзержинского, ул. Некрасова — ул. Машиностроителей, ул. Омская — ул. Бурова-Петрова, ул. Гоголя — ул. Бурова-Петрова и ул. Мостостроителей — ул. Ушакова. Наряды приближены к данным перекресткам. Периодически они проверяют пропускаемость данного перекрестка на движение транспортных средств», — рассказали в ведомстве. В ГИБДД отметили, что инспекторы на этих участках вручную регулируют движение, если светофоры не справляются там с потоком транспорта. Представители ведомства добавили, что наряды будут выставляться ежедневно до тех пор, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. Некрасовский мост, который соединяет центр города с несколькими крупными районами, закрыли на ремонт до 25 августа. Некоторые горожане жаловались 4 июля, что возле моста, расположенного на ул. Бурова-Петрова, образовались пробки. Водители более 30 автобусных маршрутов объезжают закрытый участок через этот мост. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане после закрытия Некрасовского моста на ремонт на пяти перекрестках появились проблемы с движением транспорта. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Сейчас у нас наиболее проблемные перекрестки: пр. Машиностроителей — ул. Дзержинского, ул. Некрасова — ул. Машиностроителей, ул. Омская — ул. Бурова-Петрова, ул. Гоголя — ул. Бурова-Петрова и ул. Мостостроителей — ул. Ушакова. Наряды приближены к данным перекресткам. Периодически они проверяют пропускаемость данного перекрестка на движение транспортных средств», — рассказали в ведомстве. В ГИБДД отметили, что инспекторы на этих участках вручную регулируют движение, если светофоры не справляются там с потоком транспорта. Представители ведомства добавили, что наряды будут выставляться ежедневно до тех пор, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. Некрасовский мост, который соединяет центр города с несколькими крупными районами, закрыли на ремонт до 25 августа. Некоторые горожане жаловались 4 июля, что возле моста, расположенного на ул. Бурова-Петрова, образовались пробки. Водители более 30 автобусных маршрутов объезжают закрытый участок через этот мост.