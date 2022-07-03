Курганцы жалуются на пробки из-за закрытия моста. Фото, видео

04 июля 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Часть горожан объезжают закрытый участок через мост, расположенный на ул. Бурова-Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане возле моста, расположенного на улице Бурова-Петрова, 4 июля образовались пробки. Об этом сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «В Кургане полностью перекрыли Некрасовский мост для движения транспорта. Пробки на Б-Петрова от ул. Дзержинского. И это не в часы пик», — написал Камшилов в своем telegram-канале. Пользователи группы соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган» рассказали, что утром наблюдали пробку от Некрасовского моста до Бурова-Петровского на участках улицы Станционная и Савельевского переезда. Некоторые жители Кургана сообщили URA.RU, что почти не заметили утром пробок. «На перекрестке улиц Бурова-Петрова и Гоголя работает регулировщик, чтобы разгрузить движение на мост налево. Поэтому пробки, которые образовываются перед мостом быстро рассасываются», — рассказал URA.RU горожанин. При этом один из подписчиков «Типичного Кургана» пожаловался, что часть водителей не понимает жесты регулировщика, поэтому ему приходится им дополнительно показывать, что можно ехать. В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU сообщили, что прокомментируют ситуацию позже. В Кургане до 25 августа из-за ремонта закрыли Некрасовский мост, который находится в центре города. Из-за этого водители машин и более 30 автобусных маршрутов объезжают участок через мост, расположенный на ул. Бурова-Петрова. На перегруженном участке работает регулировщик, что помогает избежать пробок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане возле моста, расположенного на улице Бурова-Петрова, 4 июля образовались пробки. Об этом сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «В Кургане полностью перекрыли Некрасовский мост для движения транспорта. Пробки на Б-Петрова от ул. Дзержинского. И это не в часы пик», — написал Камшилов в своем telegram-канале. Пользователи группы соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган» рассказали, что утром наблюдали пробку от Некрасовского моста до Бурова-Петровского на участках улицы Станционная и Савельевского переезда. Некоторые жители Кургана сообщили URA.RU, что почти не заметили утром пробок. «На перекрестке улиц Бурова-Петрова и Гоголя работает регулировщик, чтобы разгрузить движение на мост налево. Поэтому пробки, которые образовываются перед мостом быстро рассасываются», — рассказал URA.RU горожанин. При этом один из подписчиков «Типичного Кургана» пожаловался, что часть водителей не понимает жесты регулировщика, поэтому ему приходится им дополнительно показывать, что можно ехать. В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU сообщили, что прокомментируют ситуацию позже. В Кургане до 25 августа из-за ремонта закрыли Некрасовский мост, который находится в центре города. Из-за этого водители машин и более 30 автобусных маршрутов объезжают участок через мост, расположенный на ул. Бурова-Петрова.