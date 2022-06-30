В Кургане на два месяца закроют Некрасовский мост

Мост перекроют со 2 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане со 2 июля по 25 августа закроют Некрасовский путепровод. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«В связи с ремонтом Некрасовского путепровода движение по мосту будет временно закрыто. Запрет вводится с 6:00 часов 2 июля до 24:00 часов 25 августа 2022 года», — указано в сообщении.

Закрытие путепровода, по словам представителей подрядчика, позволит более качественно и быстро выполнить работы, связанные с бетонированием и восстановлением шкафных конструкций моста. Представители администрации извинились за доставленные неудобства и попросили с пониманием отнестись к этой ситуации. Закрытие моста повлияет на график автобусов более 30 маршрутов.

В середине июня стало известно, что представители подрядчика попросили полностью закрыть Некрасовский путепровод для ремонта. Реконструкцию моста стоимостью более 55 млн рублей должны закончить до середины октября 2022 года. При этом ранее представители мэрии были недовольны темпами работ на объекте.