Курганцы возмутились вырубкой деревьев у снесенной больницы. Фото

04 июля 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

В Кургане вырубили десятки деревьев у снесенного корпуса областной поликлиники (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Кургана возмутила вырубка деревьев по улице Кирова у здания снесенного корпуса областной больницы. Снимки, на которых видны пеньки вместо деревьев, прислал читатель URA.RU. В пресс-службе администрации города уточнили, что данные работы связаны с масштабным строительством. «Опять спил деревьев. Улица Кирова на участке от Пушкина до Гоголя», — возмутился житель Кургана. В администрации города URA.RU уточнили, что деревья вырубили из-за строительства поликлиники. «По заявлению предприятия „Курганстальмост“ (является подрядчиком строительства поликлиники — прим. ред) департамент развития городского хозяйства выдал разрешение на снос 49 деревьев. Из них 10 — аварийных, 39 — угнетенных», — уточнили в пресс-службе мэрии. После завершения работ здесь высадят новые деревья. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане завершили снос здания старого корпуса Курганской областной клинической больницы по улице Кирова. Демонтажными работами и строительством новой девятиэтажной поликлиники занимается предприятие «Курганстальмост». На месте старого корпуса планируют построить консультативную поликлинику со встроенными помещениями стационара на 127 мест. Стоимость демонтажных и строительных работ составляет около 789 млн рублей. Курганцы обратили внимание на вырубленные деревья по улице Кирова Фото: читатель URA.RU Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жителей Кургана возмутила вырубка деревьев по улице Кирова у здания снесенного корпуса областной больницы. Снимки, на которых видны пеньки вместо деревьев, прислал читатель URA.RU. В пресс-службе администрации города уточнили, что данные работы связаны с масштабным строительством. «Опять спил деревьев. Улица Кирова на участке от Пушкина до Гоголя», — возмутился житель Кургана. В администрации города URA.RU уточнили, что деревья вырубили из-за строительства поликлиники. «По заявлению предприятия „Курганстальмост“ (является подрядчиком строительства поликлиники — прим. ред) департамент развития городского хозяйства выдал разрешение на снос 49 деревьев. Из них 10 — аварийных, 39 — угнетенных», — уточнили в пресс-службе мэрии. После завершения работ здесь высадят новые деревья. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане завершили снос здания старого корпуса Курганской областной клинической больницы по улице Кирова. Демонтажными работами и строительством новой девятиэтажной поликлиники занимается предприятие «Курганстальмост». На месте старого корпуса планируют построить консультативную поликлинику со встроенными помещениями стационара на 127 мест. Стоимость демонтажных и строительных работ составляет около 789 млн рублей.