03 июля 2022

ММК подписал соглашение с «МегаФоном»

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ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, проходная, магнитогорск, производство
ММК снижает затраты за счет безотрывного применения IT-технологий Фото:

Магнитогорский металлургический комбинат и компания «МегаФон» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписали контракт о внедрении информационных технологий в систему управления автопарком. Как сообщил участникам «Иннопрома-2022» директор по национальным проектам мобильного оператора Руслан Габоев это ежегодно сэкономит промышленникам до 30 миллионов рублей.

«МегаФон» разработает для Магнитогорского металлургического комбината цифровую платформу, которая автоматизирует управление, контроль и анализ работы техники. Система объединит свыше тысячи единиц автотранспорта. Экономический эффект от запуска решения составит свыше 30 млн рублей ежегодно», — рассказал Габоев.

За человеком оставят только корректировку процесса. Остальные задачи — назначение транспорта, подрядчиков, контроль водителей — информсистема возьмет на себя. Это разгрузит специалистов при возрастающих объемах работ. Сегодня за год предприятие перевозит около 300 тысяч тонн грузов, при этом интенсивность использования транспорта составляет три миллиона машино-часов.

ММК потратит на автоматизацию процессов 134 миллиона рублей. Ожидается, что в результате инвестиций на 30% снизится холостой пробег промышленного автопарка, в два раза сократится время, которая тратится на внутренние процессы, на 7% сократятся простои. В итоге снизятся средства, затрачиваемые на приобретение горюче-смазочных материалов, а поломки будут вовремя предупреждаться. На это обратил внимание директор компании «Автотранспортное управление» ММК Виктор Шишкин.

4 июля в рамках деловой программы «Иннопрома-2022» губернатор региона анонсировал создание в Челябинске вантового моста через реку Миасс в городской бор. Сооружение будет исключительно велопешеходным и соединит район северо-запада и центр города. Разработка принадлежит авторству группы компаний «Конар».

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Магнитогорский металлургический комбинат и компания «МегаФон» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписали контракт о внедрении информационных технологий в систему управления автопарком. Как сообщил участникам «Иннопрома-2022» директор по национальным проектам мобильного оператора Руслан Габоев это ежегодно сэкономит промышленникам до 30 миллионов рублей. «МегаФон» разработает для Магнитогорского металлургического комбината цифровую платформу, которая автоматизирует управление, контроль и анализ работы техники. Система объединит свыше тысячи единиц автотранспорта. Экономический эффект от запуска решения составит свыше 30 млн рублей ежегодно», — рассказал Габоев. За человеком оставят только корректировку процесса. Остальные задачи — назначение транспорта, подрядчиков, контроль водителей — информсистема возьмет на себя. Это разгрузит специалистов при возрастающих объемах работ. Сегодня за год предприятие перевозит около 300 тысяч тонн грузов, при этом интенсивность использования транспорта составляет три миллиона машино-часов. ММК потратит на автоматизацию процессов 134 миллиона рублей. Ожидается, что в результате инвестиций на 30% снизится холостой пробег промышленного автопарка, в два раза сократится время, которая тратится на внутренние процессы, на 7% сократятся простои. В итоге снизятся средства, затрачиваемые на приобретение горюче-смазочных материалов, а поломки будут вовремя предупреждаться. На это обратил внимание директор компании «Автотранспортное управление» ММК Виктор Шишкин. 4 июля в рамках деловой программы «Иннопрома-2022» губернатор региона анонсировал создание в Челябинске вантового моста через реку Миасс в городской бор. Сооружение будет исключительно велопешеходным и соединит район северо-запада и центр города. Разработка принадлежит авторству группы компаний «Конар».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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