ММК подписал соглашение с «МегаФоном»

ММК снижает затраты за счет безотрывного применения IT-технологий Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат и компания «МегаФон» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписали контракт о внедрении информационных технологий в систему управления автопарком. Как сообщил участникам «Иннопрома-2022» директор по национальным проектам мобильного оператора Руслан Габоев это ежегодно сэкономит промышленникам до 30 миллионов рублей.

«МегаФон» разработает для Магнитогорского металлургического комбината цифровую платформу, которая автоматизирует управление, контроль и анализ работы техники. Система объединит свыше тысячи единиц автотранспорта. Экономический эффект от запуска решения составит свыше 30 млн рублей ежегодно», — рассказал Габоев.

За человеком оставят только корректировку процесса. Остальные задачи — назначение транспорта, подрядчиков, контроль водителей — информсистема возьмет на себя. Это разгрузит специалистов при возрастающих объемах работ. Сегодня за год предприятие перевозит около 300 тысяч тонн грузов, при этом интенсивность использования транспорта составляет три миллиона машино-часов.

ММК потратит на автоматизацию процессов 134 миллиона рублей. Ожидается, что в результате инвестиций на 30% снизится холостой пробег промышленного автопарка, в два раза сократится время, которая тратится на внутренние процессы, на 7% сократятся простои. В итоге снизятся средства, затрачиваемые на приобретение горюче-смазочных материалов, а поломки будут вовремя предупреждаться. На это обратил внимание директор компании «Автотранспортное управление» ММК Виктор Шишкин.

4 июля в рамках деловой программы «Иннопрома-2022» губернатор региона анонсировал создание в Челябинске вантового моста через реку Миасс в городской бор. Сооружение будет исключительно велопешеходным и соединит район северо-запада и центр города. Разработка принадлежит авторству группы компаний «Конар».

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