По словам Алексея Текслера, велопешеходный вантовый мост появится в Челябинске уже к осени 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 июля одобрил проект нового моста через реку Миасс в городской бор. Сооружение появится в рамках создания велопешеходного маршрута в областном центре и было презентовано на выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

«Новый мост будет исключительно велопешеходным. Он войдет в городской веломаршрут и будет первым вантовым мостом в городе. За идею его создания и будущую реализацию проекта благодарен Промышленной группе „Конар“», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Предполагается, что мост соединит северо-запад областного центра в районе будущего спортивного кластера (экстрим-парк, теннисный центр и «РМК-Арена») с городским бором через реку Миасс. Кроме комплекса спортивных сооружений рядом расположится и будущий университетский кампус. В длину вантовый мост 7-метровой ширины протянется на 80 метров, высота его по проекту составит 38 метров.

Все вместе это сформирует красивое и современное прогулочное пространство. Сейчас основным входом в парк имени Гагарина, являющийся частью городского бора, расположен возле памятника Игорю Курчатову.

Мост построят с соблюдением всех экологических требований Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Ко дню города в 2023 году Университетскую Набережную и городской бор в районе станции «Лесная» детской железной дороги Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер, мэр Наталья Котова и гендиректор «КОНАР» Валерий Бондаренко на «Иннопроме» подписали трехстороннее соглашение о совместном развитии велопешеходной инфраструктуры Челябинска Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области