Белгородский митрополит обратился к горожанам после обстрелов ВСУ

Украина обстреляла Белгород ракетами «Точка-У» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Белгородский митрополит Иоаан призвал «перековать мечи на орала» в своем обращении к гражданам города. Оно опубликовано на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

«Ракеты вооруженных сил Украины поразили в жилых кварталах спящих белгородцев. Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших. Пора, по слову Священного Писания, „перековать мечи на орала“. Да сохранит Господь всех живущих и дарует мир на земле», — сказал митрополит.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород ракетами «Точка-У». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела погибло 4 человека, пишет агентство Nation News. Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что в городе повреждено 72 дома, сообщает RT.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида.

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