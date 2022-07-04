Вечеринка для ограниченного круга лиц намечена на вечер 4 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гостей промышленной выставки «Иннопром», приглашенных на вечерний прием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ждет продолжение. В «Синара Центре» пройдет вечеринка в формате телешоу «Квартирник у Маргулиса». Как следует из анонсов, разосланных приглашенным, закрытое мероприятие стартует в 21:30 4 июля, сразу после окончания губернаторского банкета в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО».

Среди заявленных на мероприятие артистов — Евгений Маргулис («Машина времени»), Сергей Галанин («СерьГа»), Алексей Романов («Воскресение», «Машина времени»), Ая («Город 312»), Сергей Воронов («Группа Стаса Намина») и The Lunar Brothers. Вечеринка рассчитана на два часа. «Будут только свои!» — говорится в приглашениях. В пресс-службе «Синары» на вопрос корреспондента о мероприятии оперативно не ответили.

Бизнесмен Дмитрий Пумпянский, формально отстранившийся от «Синары» и «Трубной металлургической компании» (из-за персональных санкций со стороны Запада), устраивал такой же прием в 2021 году. Тогда он стал одним из фронтменов первого дня выставки, выиграв конкуренцию за внимание премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ожидается, что с Мишустиным Пумпянский увидится и в этот раз — по крайней мере стенды ТМК и «Синары», где ждут Мишустина, бизнесмен уже проверил.