Самолет с Мишустиным должен приземлиться около 14:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Ради посадки правительственного самолета с премьер-министром Михаилом Мишустиным на борту, летящие в «Кольцово» судна направляют в Челябинск. Некоторым самолетам приходиться кружить над аэропортом. Об этом сообщает flightradar24.com.

Airbus A319-112, летящий из Хабаровска в Екатеринбург, кружит над Буланашем. Некоторые судна направляют на посадку в аэропорт Челябинска. Михаил Мишустин летит в Екатеринбург с целью посетить промышленную выставку «Иннопром»

URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. Утром 4 июля перед началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Перед приездом Мишустина, всех посетителей выставки выгнали из павильонов на улицу.

Скрин: flightradar24.com