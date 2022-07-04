Самолеты не могут сесть в «Кольцово» из-за прилета Мишустина. Скрин

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Споттинг в аэропорту
Самолет с Мишустиным должен приземлиться около 14:00 Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Ради посадки правительственного самолета с премьер-министром Михаилом Мишустиным на борту, летящие в «Кольцово» судна направляют в Челябинск. Некоторым самолетам приходиться кружить над аэропортом. Об этом сообщает flightradar24.com.

Airbus A319-112, летящий из Хабаровска в Екатеринбург, кружит над Буланашем. Некоторые судна направляют на посадку в аэропорт Челябинска. Михаил Мишустин летит в Екатеринбург с целью посетить промышленную выставку «Иннопром»

URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. Утром 4 июля перед началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Перед приездом Мишустина, всех посетителей выставки выгнали из павильонов на улицу.

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Ради посадки правительственного самолета с премьер-министром Михаилом Мишустиным на борту, летящие в «Кольцово» судна направляют в Челябинск. Некоторым самолетам приходиться кружить над аэропортом. Об этом сообщает flightradar24.com. Airbus A319-112, летящий из Хабаровска в Екатеринбург, кружит над Буланашем. Некоторые судна направляют на посадку в аэропорт Челябинска. Михаил Мишустин летит в Екатеринбург с целью посетить промышленную выставку «Иннопром» URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. Утром 4 июля перед началом выставки образовалась огромная очередь к павильонам, а на въезде пробка. Перед приездом Мишустина, всех посетителей выставки выгнали из павильонов на улицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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