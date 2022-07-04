Путин отказался поздравлять Байдена с главным праздником США

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин не поздравит Байдена с Днем независимости Фото:

Президент РФ Владимир Путин не будет отправлять американскому лидеру Джо Байдену поздравительную телеграмму в связи с Днем независимости. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что это связано с недружественной политикой США в отношении России.

«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма. Это связано с тем, что этот год связан с кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны США», — сказал Песков во время общения с журналистами.

С Днем независимости США 4 июля американцев поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он пожелал гражданам «забыть про разногласия, которые раскалывают целые континенты и начать искать выход из небезопасной ситуации».

Также в США впервые за 245 лет отменили салют в честь Дня независимости. Вместо него в небе над Ниагарским водопадом появилась буква Z.

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Президент РФ Владимир Путин не будет отправлять американскому лидеру Джо Байдену поздравительную телеграмму в связи с Днем независимости. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что это связано с недружественной политикой США в отношении России. «Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма. Это связано с тем, что этот год связан с кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны США», — сказал Песков во время общения с журналистами. С Днем независимости США 4 июля американцев поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он пожелал гражданам «забыть про разногласия, которые раскалывают целые континенты и начать искать выход из небезопасной ситуации». Также в США впервые за 245 лет отменили салют в честь Дня независимости. Вместо него в небе над Ниагарским водопадом появилась буква Z.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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