В небе над Ниагарским водопадом появилась литера Z Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В США впервые за 245 лет отменили салют в честь Дня независимости. Вместо него в небе над Ниагарским водопадом появилась бука Z.

«Фейерверка в День Независимости США не будет. Американская ассоциация пиротехников заявила, что из-за проблем с цепочками поставок, роста инфляции и нехватки персонала она не сможет провести праздничный салют. Впрочем, природа решила компенсировать отсутствие украшений — в небе над Ниагарским водопадом появилась литера Z, которая считается знаком поддержки нашей спецоперации на Украине», — сообщает РЕН ТВ.

Литеры Z и V считаются символами специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны РФ сообщили, что символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде». Однако в военном ведомстве заявили, не считают эти буквы официальными символами.