Вместо салюта в День независимости США в небе появилась буква Z. Видео

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Праздничный концерт посвещенный восьмой годовщине принятия Республики Крым в состав России. Челябинск, концерт, митинг, буква z, z знак, литера z, зет
В небе над Ниагарским водопадом появилась литера Z Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США впервые за 245 лет отменили салют в честь Дня независимости. Вместо него в небе над Ниагарским водопадом появилась бука Z.

«Фейерверка в День Независимости США не будет. Американская ассоциация пиротехников заявила, что из-за проблем с цепочками поставок, роста инфляции и нехватки персонала она не сможет провести праздничный салют. Впрочем, природа решила компенсировать отсутствие украшений — в небе над Ниагарским водопадом появилась литера Z, которая считается знаком поддержки нашей спецоперации на Украине», — сообщает РЕН ТВ.

Литеры Z и V считаются символами специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны РФ сообщили, что символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде». Однако в военном ведомстве заявили, не считают эти буквы официальными символами.

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В США впервые за 245 лет отменили салют в честь Дня независимости. Вместо него в небе над Ниагарским водопадом появилась бука Z. «Фейерверка в День Независимости США не будет. Американская ассоциация пиротехников заявила, что из-за проблем с цепочками поставок, роста инфляции и нехватки персонала она не сможет провести праздничный салют. Впрочем, природа решила компенсировать отсутствие украшений — в небе над Ниагарским водопадом появилась литера Z, которая считается знаком поддержки нашей спецоперации на Украине», — сообщает РЕН ТВ. Литеры Z и V считаются символами специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны РФ сообщили, что символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде». Однако в военном ведомстве заявили, не считают эти буквы официальными символами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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