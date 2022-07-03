03 июля 2022
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01 июля 2022

В Тюмени на месяц перекроют движение по одной из важных улиц. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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На месяц будет прекращено движение транспорта на проезде от улицы Газовиков до Заречного проезда в районе дома № 3 Фото:

В Тюмени, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети, на месяц перекроют улицу Газовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети с 12 июля по 12 августа будет прекращено движение транспорта на проезде от улицы Газовиков до Заречного проезда в районе дома № 3. Схемы объезда: Солнечный проезд, межквартальные проезды», — передает пресс-служба.

Участников дорожного движения просят быть аккуратнее на дорогах и обращать внимание на дорожные знаки. Также тюменцев просят заранее планировать свой маршрут.

Фото: Схема перекрытия улицы Газовиков с 12 июля до 12 августа
Фото:

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В Тюмени, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети, на месяц перекроют улицу Газовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети с 12 июля по 12 августа будет прекращено движение транспорта на проезде от улицы Газовиков до Заречного проезда в районе дома № 3. Схемы объезда: Солнечный проезд, межквартальные проезды», — передает пресс-служба. Участников дорожного движения просят быть аккуратнее на дорогах и обращать внимание на дорожные знаки. Также тюменцев просят заранее планировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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