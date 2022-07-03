На месяц будет прекращено движение транспорта на проезде от улицы Газовиков до Заречного проезда в районе дома № 3 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети, на месяц перекроют улицу Газовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети с 12 июля по 12 августа будет прекращено движение транспорта на проезде от улицы Газовиков до Заречного проезда в районе дома № 3. Схемы объезда: Солнечный проезд, межквартальные проезды», — передает пресс-служба.

Участников дорожного движения просят быть аккуратнее на дорогах и обращать внимание на дорожные знаки. Также тюменцев просят заранее планировать свой маршрут.

Фото: Схема перекрытия улицы Газовиков с 12 июля до 12 августа Фото: Пресс-служба Администрации Тюмени