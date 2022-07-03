Пермские предприниматели стали чаще брать кредиты

В мае кредитный портфель пермского бизнеса составил более 92 млрд рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермские малые и средние предприятия взяли за первую треть 2022 года кредитов на 45 млрд рублей. Это больше, чем в январе — апреле 2021 года на 19%, рассказали URA.RU в отделении по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ.

«За январь—апрель 2022 года предприятия малого и среднего бизнеса Пермского края взяли кредиты в банках на сумму почти 45 млрд рублей. Это на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сообщили в отделении.

В мае кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Пермском крае превысил 92 млрд рублей. За год портфель вырос на 39%. Как рассказали в Пермском отделении Центробанка, этому поспособствовали меры антикризисной поддержки предприятий.

К середине июня программами кредитования воспользовались 435 пермских предприятий на сумму 3,8 млрд рублей. Пермскому бизнесу удалось рефинансировать старые кредиты на 1,7 млрд рублей. Также в регионе снизилась и задолженность по кредитам — до 3,1%.