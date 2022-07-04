Госдума рассмотрит законопроект о наказании за госизмену

04 июля 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Данный законопроект предусматривает лишения свободы на 7 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная дума РФ рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за госизмену. Об этом сообщили в палате по итогам Совета Госдумы. «Данный законопроект предусматривает лишения свободы на 7 лет со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные на действие против безопасности России», — пишет РИА «Новости». Кроме того, данным документом переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта также приравнивается к госизмене. Рассмотреть законодательный проект планируют на пленарном заседании от 5 июля. Ранее комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству порекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому государственной изменой является переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия. Решение комитета появилось в распоряжении СМИ. Комитет предложил Совету Думы включить законопроект в рассмотрение во втором чтении 5 июля. Кроме того, в поправке предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы за пропаганду нацистской символики Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Государственная дума РФ рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за госизмену. Об этом сообщили в палате по итогам Совета Госдумы. «Данный законопроект предусматривает лишения свободы на 7 лет со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные на действие против безопасности России», — пишет РИА «Новости». Кроме того, данным документом переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта также приравнивается к госизмене. Рассмотреть законодательный проект планируют на пленарном заседании от 5 июля. Ранее комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству порекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому государственной изменой является переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия. Решение комитета появилось в распоряжении СМИ. Комитет предложил Совету Думы включить законопроект в рассмотрение во втором чтении 5 июля. Кроме того, в поправке предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы за пропаганду нацистской символики