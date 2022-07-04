Госдума может забрать якорный проект ЯНАО у зарубежных инвесторов

Госдума должна принять законопроект, который переведет иностранных разработчиков недр в российские юрлица Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Государственная Дума РФ должна принять законопроект, который может забрать у иностранных разработчиков недр права. В частности, говорится о переводе в российские юрлица, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета нижней палаты по собственности Сергея Гаврилова.

«Действие поправок может быть применено к знаковому проекту Ямало-Ненецкого автономного округа — «Ямал СПГ». Речь идет об изменении в федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества», — уточняют в «Ведомостях».

Запустить эту процедуру могут совладельцы с долей более 25% при выполнении определенных условий. Подразумевается, что структура из недружественной страны может мешать работе филиала в России. В частности, прекращение работы без экономических причин, массовом (более трети) сокращении сотрудников. Кроме того, под действия законопроекта попадают компании, которые соблюдают антироссийские санкции.

Проектом по сжижению газа — «Ямал СПГ» владеют НОВАТЭК (50,1% акций), французская Total (20%) и китайская CNPC (20%). Самую маленькую долю имеет компания из Китая Фонд Шелкового пути (9,9%).

Ранее URA.RU рассказывало, что ПАО «НОВАТЭК анонсировал крупный заказ на строительство 30 танкеров-газовозов. Они способны перевозить суммарно до 1 млн тонн СПГ в год.