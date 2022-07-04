04 июля 2022
03 июля 2022
02 июля 2022

Госдума может забрать якорный проект ЯНАО у зарубежных инвесторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, завод, ямал спг, добыча газа, центр газодобычи
Госдума должна принять законопроект, который переведет иностранных разработчиков недр в российские юрлица Фото:

Государственная Дума РФ должна принять законопроект, который может забрать у иностранных разработчиков недр права. В частности, говорится о переводе в российские юрлица, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета нижней палаты по собственности Сергея Гаврилова.

«Действие поправок может быть применено к знаковому проекту Ямало-Ненецкого автономного округа — «Ямал СПГ». Речь идет об изменении в федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества», — уточняют в «Ведомостях».

Запустить эту процедуру могут совладельцы с долей более 25% при выполнении определенных условий. Подразумевается, что структура из недружественной страны может мешать работе филиала в России. В частности, прекращение работы без экономических причин, массовом (более трети) сокращении сотрудников. Кроме того, под действия законопроекта попадают компании, которые соблюдают антироссийские санкции.

Проектом по сжижению газа — «Ямал СПГ» владеют НОВАТЭК (50,1% акций), французская Total (20%) и китайская CNPC (20%). Самую маленькую долю имеет компания из Китая Фонд Шелкового пути (9,9%).

Ранее URA.RU рассказывало, что ПАО «НОВАТЭК анонсировал крупный заказ на строительство 30 танкеров-газовозов. Они способны перевозить суммарно до 1 млн тонн СПГ в год.

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Государственная Дума РФ должна принять законопроект, который может забрать у иностранных разработчиков недр права. В частности, говорится о переводе в российские юрлица, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета нижней палаты по собственности Сергея Гаврилова. «Действие поправок может быть применено к знаковому проекту Ямало-Ненецкого автономного округа — «Ямал СПГ». Речь идет об изменении в федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества», — уточняют в «Ведомостях». Запустить эту процедуру могут совладельцы с долей более 25% при выполнении определенных условий. Подразумевается, что структура из недружественной страны может мешать работе филиала в России. В частности, прекращение работы без экономических причин, массовом (более трети) сокращении сотрудников. Кроме того, под действия законопроекта попадают компании, которые соблюдают антироссийские санкции. Проектом по сжижению газа — «Ямал СПГ» владеют НОВАТЭК (50,1% акций), французская Total (20%) и китайская CNPC (20%). Самую маленькую долю имеет компания из Китая Фонд Шелкового пути (9,9%). Ранее URA.RU рассказывало, что ПАО «НОВАТЭК анонсировал крупный заказ на строительство 30 танкеров-газовозов. Они способны перевозить суммарно до 1 млн тонн СПГ в год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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