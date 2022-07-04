Госдума может забрать якорный проект ЯНАО у зарубежных инвесторов

Государственная Дума РФ должна принять законопроект, который может забрать у иностранных разработчиков недр права. В частности, говорится о переводе в российские юрлица, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета нижней палаты по собственности Сергея Гаврилова.
«Действие поправок может быть применено к знаковому проекту Ямало-Ненецкого автономного округа — «Ямал СПГ». Речь идет об изменении в федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества», — уточняют в «Ведомостях».
Запустить эту процедуру могут совладельцы с долей более 25% при выполнении определенных условий. Подразумевается, что структура из недружественной страны может мешать работе филиала в России. В частности, прекращение работы без экономических причин, массовом (более трети) сокращении сотрудников. Кроме того, под действия законопроекта попадают компании, которые соблюдают антироссийские санкции.
Проектом по сжижению газа — «Ямал СПГ» владеют НОВАТЭК (50,1% акций), французская Total (20%) и китайская CNPC (20%). Самую маленькую долю имеет компания из Китая Фонд Шелкового пути (9,9%).
Ранее URA.RU рассказывало, что ПАО «НОВАТЭК анонсировал крупный заказ на строительство 30 танкеров-газовозов. Они способны перевозить суммарно до 1 млн тонн СПГ в год.
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Государственная Дума РФ должна принять законопроект, который может забрать у иностранных разработчиков недр права. В частности, говорится о переводе в российские юрлица, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета нижней палаты по собственности Сергея Гаврилова. «Действие поправок может быть применено к знаковому проекту Ямало-Ненецкого автономного округа — «Ямал СПГ». Речь идет об изменении в федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества», — уточняют в «Ведомостях». Запустить эту процедуру могут совладельцы с долей более 25% при выполнении определенных условий. Подразумевается, что структура из недружественной страны может мешать работе филиала в России. В частности, прекращение работы без экономических причин, массовом (более трети) сокращении сотрудников. Кроме того, под действия законопроекта попадают компании, которые соблюдают антироссийские санкции. Проектом по сжижению газа — «Ямал СПГ» владеют НОВАТЭК (50,1% акций), французская Total (20%) и китайская CNPC (20%). Самую маленькую долю имеет компания из Китая Фонд Шелкового пути (9,9%). Ранее URA.RU рассказывало, что ПАО «НОВАТЭК анонсировал крупный заказ на строительство 30 танкеров-газовозов. Они способны перевозить суммарно до 1 млн тонн СПГ в год.