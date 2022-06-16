НОВАТЭК купит 30 танкеров для обслуживания знакового проекта ЯНАО

ПАО «НОВАТЭК анонсировал крупный заказ на строительство 30 танкеров-газовозов, способных перевозить суммарно до 1 млн тонн СПГ в год. Информация об этом появилась в telegram-канале «Севморпуть».
«НОВАТЭКа» уже сейчас располагает флотом, состоящим из 28 судов. Причем все они задействованы на крупнейшем объекте компании в регионе — «Ямал СПГ». В новых экономических и геополитических реалиях роль такого ресурсного региона как ЯНАО будет только расти», — уточняют в Telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что компания, которая занималась нефте и газоперевозками с «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», перевела часть деятельности и сотрудников в Дубай. Российская государственная нефтяная танкерная компания «Совкомфлот» сделало это, чтобы не попасть под западные санкции.
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ПАО «НОВАТЭК анонсировал крупный заказ на строительство 30 танкеров-газовозов, способных перевозить суммарно до 1 млн тонн СПГ в год. Информация об этом появилась в telegram-канале «Севморпуть». «НОВАТЭКа» уже сейчас располагает флотом, состоящим из 28 судов. Причем все они задействованы на крупнейшем объекте компании в регионе — «Ямал СПГ». В новых экономических и геополитических реалиях роль такого ресурсного региона как ЯНАО будет только расти», — уточняют в Telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что компания, которая занималась нефте и газоперевозками с «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», перевела часть деятельности и сотрудников в Дубай. Российская государственная нефтяная танкерная компания «Совкомфлот» сделало это, чтобы не попасть под западные санкции.