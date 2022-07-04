Байден пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США 05 июля 2022 в 03:20 Размер текста - 17 + Джо Байден заявил, что предстоит проделать много работы, чтобы в США прекратились массовые убийства Фото: Официальный сайт президента Украины Предстоит сделать много в борьбе с «эпидемией вооруженного насилия», начавшейся в США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Недавно я подписал первый за почти 30 лет крупный двухпартийный закон о реформе огнестрельного оружия, который включает в себя действия, которые спасут жизни. Но предстоит проделать еще много работы, и я не собираюсь сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома. Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране, сообщает «Национальная служба новостей». Этому предшествовала стрельба в церкви в Алабаме, которую устроил американец, передает телеканал 360. Также в мае в городе Буффало 18-летний неонацист, поддерживающий «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) застрелил девять человек. Неизвестный расстрелял посетителей торгового центра в Северной Каролине, передает «Царьград». В понедельник на параде в честь Дня независимости США произошла массовая стрельба, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Предстоит сделать много в борьбе с «эпидемией вооруженного насилия», начавшейся в США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Недавно я подписал первый за почти 30 лет крупный двухпартийный закон о реформе огнестрельного оружия, который включает в себя действия, которые спасут жизни. Но предстоит проделать еще много работы, и я не собираюсь сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома. Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране, сообщает «Национальная служба новостей». Этому предшествовала стрельба в церкви в Алабаме, которую устроил американец, передает телеканал 360. Также в мае в городе Буффало 18-летний неонацист, поддерживающий «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) застрелил девять человек. Неизвестный расстрелял посетителей торгового центра в Северной Каролине, передает «Царьград». В понедельник на параде в честь Дня независимости США произошла массовая стрельба, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям