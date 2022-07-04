В Челябинской области начали делить власть в новом муниципалитете

Выборы во вновь образованном Коркинском муниципальном округе пройдут 11 сентября (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы в образованном после слияния трех муниципалитетов Коркинском муниципальном округе (Челябинская область) назначены на 11 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте Центризбиркома РФ. На 23 места в собрании депутатов, которое предстоит сформировать с нуля, претендуют уже несколько партий.

«Сейчас уже определены кандидаты по 18 избирательным округам. На заседании Совета реготделения будут утверждены наши представители в оставшихся округах», — заявил URA.RU секретарь Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» Василий Швецов.

Как пояснили в региональном отделении «Единой России», праймериз завершились в конце мая. Поскольку население округа не достигает 50 тысяч, в предварительном голосовании участвовали только члены партии.

«Делегаты региональной конференции ЛДПР выдвинули кандидатов и на все объявленные вакансии на выборах в органы местного самоуправления. После проверок в избиркомах мы вступаем в фазу активной предвыборной кампании. Надеюсь, что количество превратится в качество, и по итогам сентябрьских выборов наш депутатский корпус пополнится новыми людьми», — сказал лидер областной организации Виталий Пашин.

Идею объединения муниципалитетов, власти которых годами находились в напряженных отношениях между собой, губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Процесс затормозился из-за противодействия местных элит. Заксобрание Челябинской области утвердило объединение трех городских поселений и Коркинского района лишь в марте 2022 года. Собрание депутатов, сформированное после голосования 11 сентября, должно избрать главу нового муниципалитета. До этого момента глава Коркинского района Наталья Лощинина, а также руководители поселков Роза и Первомайский Андрей Власов и Александр Савчук продолжат исполнять свои обязанности.

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