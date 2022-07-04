04 июля 2022

Тюменцы обнаружили скотомогильник под мостом в центре города

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Морфология улиц. Художники рисуют на стенах и крупных объектах, в городе. Тюмень, мост влюбленных, граффити, тюмень, морфология улиц
Под мостом в центре Тюмени жители регулярно находят останки животных Фото:

Под мостом в центре Тюмени жители регулярно находят останки животных. Пост с фотографиями очевидцы опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что происходит на поле под стреловским мостом? Не первый раз уже валяются останки животных», — поинтересовалась автор поста Ева Крафт.

В комментариях нашлись тюменцы, которые тоже замечали останки животных. «Мы неоднократно видим такое. То хвосты, то головы, то копыта всякие. К слову, это место находится возле перехода, где живут лошади и прочие животные, которых выгуливают на Цветном Бульваре», — написал Алексей Орех. Другие же посетители группы отнеслись к ситуации с юмором. «А ты что думал (а) шаурма с курицей», — прокомментировал Федор Мащьянов.

Как стало известно агентству, в местах общего пользования подбором биологических отходов занимается учреждение «ЛесПаркХоз». На звонок агентства в учреждении не ответили. Им был направлен письменный запрос.

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Под мостом в центре Тюмени жители регулярно находят останки животных. Пост с фотографиями очевидцы опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Что происходит на поле под стреловским мостом? Не первый раз уже валяются останки животных», — поинтересовалась автор поста Ева Крафт. В комментариях нашлись тюменцы, которые тоже замечали останки животных. «Мы неоднократно видим такое. То хвосты, то головы, то копыта всякие. К слову, это место находится возле перехода, где живут лошади и прочие животные, которых выгуливают на Цветном Бульваре», — написал Алексей Орех. Другие же посетители группы отнеслись к ситуации с юмором. «А ты что думал (а) шаурма с курицей», — прокомментировал Федор Мащьянов. Как стало известно агентству, в местах общего пользования подбором биологических отходов занимается учреждение «ЛесПаркХоз». На звонок агентства в учреждении не ответили. Им был направлен письменный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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