В Кургане у приезжих рок-музыкантов украли сапоги

У музыкантов из Екатеринбурга в Кургане украли армейские сапоги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у группы «Тайна театра» из Екатеринбурга после концерта исчезли сапоги. По словам самих музыкантов и организатора концерта, реквизит могли украсть. Информация опубликована в группе исполнителей и проекта «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте».

«После концерта в Кургане из концертного реквизита у нас пропали сапоги. Мы очень тщательно обыскали всю сцену и гримерку, опросили техперсонал и организатора концерта. Поскольку сами сапоги ходить не умеют, то можем сделать вывод, что вероятнее всего кто-то из зрителей (зашедших в конце на сцену) унес их с собой», — говорится в сообщении приезжей группы.

В группе проекта «Квартирник 45», инициатор которого организовал выступление, указано, что, скорее всего, после фотосессии сапоги унесли две девушки. «Персонал видел, что с сапогами спешно покидали концертную площадку девушки. Если вы читаете этот пост, никто не собирается заявлять в полицию. Просто верните реквизит. Для музыканта это не просто сценическая обувь, это память о службе в армии», — добавили организаторы концерта.

Концерт свердловской группы прошел в культурном центре «Современник» в Заозерном. «Тайна театра» является театрализованным кавер-шоу на группу «Король и Шут».