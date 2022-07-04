Подросток из ЯНАО распространил в интернете интимные фото подруги

Подросток выложил в интернет откровенные фотографии своей подруги из ЯНАО Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Подросток склонил несовершеннолетнюю жительницу Тарко-Сале (Пуровский район, ЯНАО) к интимной переписке, после чего выложил ее фотографии в интернет. Как сообщается на сайте окружного СУ СКР, виновный требовал у потерпевшей дополнительных снимков, при этом угрожая опубликовать уже имеющиеся.

«По данным следствия и суда, в 2021 году 17-летний юноша, находясь за пределами региона, установил через социальную сеть переписку с несовершеннолетней жительницей Пуровского района. В ходе общения он, зная о возрасте потерпевшей, склонил девочку к отправке ему ее фотографий интимного характера», — говорится в сообщении.

О произошедшем узнали родители девочки, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Подростка в результате оперативно-розыскных мероприятий ОУР ОМВД России по Пуровскому району обнаружили, а также доставили в Тарко-Сале для проведения следственных действий. После этого судья признал несовершеннолетнего виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни, однако освободил его от наказания. Вместо этого к нему применили меру воспитательного воздействия в виде предупреждения, а также обязали законного представителя осужденного возместить моральный вред. Суд взыскал с него компенсацию в виде 60 тысяч рублей.