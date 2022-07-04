Подавляющее большинство горожан ждут улучшений от празднования юбилея Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяки высказали свое отношение к предстоящему 300-летию Перми. Значительная часть опрошенных (18%) заявила, что не ждет позитивных изменений в краевой столице после празднования юбилея. Результаты социологического опроса приводит на своем сайте «Социологическое ведомство оперативных исследований» (агентство «СВОИ»).

«Значительная часть респондентов (18,2%) считает, что после празднования юбилея ничего не изменится, только потратятся деньги из бюджета. Такое мнение чаще высказывали опрошенные с низким уровнем образования и дохода, живущие в Перми менее 20 лет, а также работники производственной сферы. Наиболее пессимистично настроены оказались жители Мотовилихинского района — они чаще других считают, что в Перми после праздничного года ничего не изменится (22,2%)», — говорится в приведенном исследовании.

Большая часть горожан (более 80%) считают, что юбилей положительно отразится на развитии города. Как правило, такую точку зрения высказывали люди старшего возраста и работники бюджетной сферы. Улучшения облика Перми ожидают 73 процента горожан, увеличение количества интересных мероприятий — 67 процентов опрошенных. Более, чем половина респондентов уверены, что юбилей города скажется на его имидже, повысит узнаваемость и привлечет туристов.

300-летие Пермь отметит в 2023 году. URA.RU рассказывало, что к юбилею в краевой столице реализуется сразу несколько масштабных проектов: идет строительство новой сцены Пермской государственной художественной галереи и Краевой музыкальной школы, реконструируются аэропорт и Большой зал краевой филармонии.

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