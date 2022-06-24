К 300-летнему юбилею Перми полностью реконструируют аэропорт

Вице-премьер пообещал, что федеральный центр окажет помощь в реконструкции пермского аэропорта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Аэропорт Перми должен быть полностью реконструирован весной 2023 года. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Пермский край.

«Предмет контроля и федерльных властей, и губернатора — аэропорт Большое Савино. Нам к лету следующего года надо сделать так, чтобы аэропорт полностью соответствовал международным стандартам, поскольку мы ожидаем присутствие множества гостей», — предает корреспондент URA.RU слова Чернышенко с места событий.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который возглавляет федеральный оргкомитет «Пермь-300», сегодня осмотрел несколько объектов в рамках подготовки к юбилею. Также он посетил завод «ОДК — Пермские моторы», где провел стратегическую сессию по разработке и применению российского программного обеспечения. URA.RU уже писало, что вице-премьер РФ похвалил Махонина за исполнение поручения Путина.