24 июня 2022

К 300-летнему юбилею Перми полностью реконструируют аэропорт

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Вице-премьер пообещал, что федеральный центр окажет помощь в реконструкции пермского аэропорта (архивное фото) Фото:
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300-летие Перми

Аэропорт Перми должен быть полностью реконструирован весной 2023 года. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Пермский край.

«Предмет контроля и федерльных властей, и губернатора — аэропорт Большое Савино. Нам к лету следующего года надо сделать так, чтобы аэропорт полностью соответствовал международным стандартам, поскольку мы ожидаем присутствие множества гостей», — предает корреспондент URA.RU слова Чернышенко с места событий.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который возглавляет федеральный оргкомитет «Пермь-300», сегодня осмотрел несколько объектов в рамках подготовки к юбилею. Также он посетил завод «ОДК — Пермские моторы», где провел стратегическую сессию по разработке и применению российского программного обеспечения. URA.RU уже писало, что вице-премьер РФ похвалил Махонина за исполнение поручения Путина.

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Аэропорт Перми должен быть полностью реконструирован весной 2023 года. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Пермский край. «Предмет контроля и федерльных властей, и губернатора — аэропорт Большое Савино. Нам к лету следующего года надо сделать так, чтобы аэропорт полностью соответствовал международным стандартам, поскольку мы ожидаем присутствие множества гостей», — предает корреспондент URA.RU слова Чернышенко с места событий. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который возглавляет федеральный оргкомитет «Пермь-300», сегодня осмотрел несколько объектов в рамках подготовки к юбилею. Также он посетил завод «ОДК — Пермские моторы», где провел стратегическую сессию по разработке и применению российского программного обеспечения. URA.RU уже писало, что вице-премьер РФ похвалил Махонина за исполнение поручения Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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