В результате ДТП в Тобольске пострадали шесть человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«В Тобольске на улице Семена Ремезева, 167 столкнулись Toyota Celica и „ГАЗель“. По предварительным данным водитель Toyota выехал на встречную полосу. Травмировано шесть мужчин в возрасте от 44-х до 27-ми лет: четверо из иномарки и двое из „Газели“. Они доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются. Также фотографиями аварии поделились в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы. Местные жители считают, что перекресток давно пора реконструировать. «Очень дурацкий перекресток, который требует реконструкции уже много лет», — прокомментировал Василий Пальмов.
Фото: ДТП на улице Семена Ремезова в Тобольске
Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: ДТП на улице Семена Ремезова в Тобольске
Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»
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В результате ДТП в Тобольске пострадали шесть человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В Тобольске на улице Семена Ремезева, 167 столкнулись Toyota Celica и „ГАЗель“. По предварительным данным водитель Toyota выехал на встречную полосу. Травмировано шесть мужчин в возрасте от 44-х до 27-ми лет: четверо из иномарки и двое из „Газели“. Они доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются. Также фотографиями аварии поделились в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы. Местные жители считают, что перекресток давно пора реконструировать. «Очень дурацкий перекресток, который требует реконструкции уже много лет», — прокомментировал Василий Пальмов.