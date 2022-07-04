В результате ДТП в Тобольске пострадали шесть мужчин (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В результате ДТП в Тобольске пострадали шесть человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«В Тобольске на улице Семена Ремезева, 167 столкнулись Toyota Celica и „ГАЗель“. По предварительным данным водитель Toyota выехал на встречную полосу. Травмировано шесть мужчин в возрасте от 44-х до 27-ми лет: четверо из иномарки и двое из „Газели“. Они доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются. Также фотографиями аварии поделились в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы. Местные жители считают, что перекресток давно пора реконструировать. «Очень дурацкий перекресток, который требует реконструкции уже много лет», — прокомментировал Василий Пальмов.

Фото: ДТП на улице Семена Ремезова в Тобольске Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: ДТП на улице Семена Ремезова в Тобольске Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»