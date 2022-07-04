04 июля 2022

В ДТП в Тобольске пострадало шесть человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., дтп, авария
В результате ДТП в Тобольске пострадали шесть мужчин (архивное фото) Фото:

В результате ДТП в Тобольске пострадали шесть человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«В Тобольске на улице Семена Ремезева, 167 столкнулись Toyota Celica и „ГАЗель“. По предварительным данным водитель Toyota выехал на встречную полосу. Травмировано шесть мужчин в возрасте от 44-х до 27-ми лет: четверо из иномарки и двое из „Газели“. Они доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются. Также фотографиями аварии поделились в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы. Местные жители считают, что перекресток давно пора реконструировать. «Очень дурацкий перекресток, который требует реконструкции уже много лет», — прокомментировал Василий Пальмов.

Фото: ДТП на улице Семена Ремезова в Тобольске
Фото:

Фото: ДТП на улице Семена Ремезова в Тобольске
Фото:

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В результате ДТП в Тобольске пострадали шесть человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В Тобольске на улице Семена Ремезева, 167 столкнулись Toyota Celica и „ГАЗель“. По предварительным данным водитель Toyota выехал на встречную полосу. Травмировано шесть мужчин в возрасте от 44-х до 27-ми лет: четверо из иномарки и двое из „Газели“. Они доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются. Также фотографиями аварии поделились в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы. Местные жители считают, что перекресток давно пора реконструировать. «Очень дурацкий перекресток, который требует реконструкции уже много лет», — прокомментировал Василий Пальмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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