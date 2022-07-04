В Пермском крае из колонии сбежал убийца таксистов

Осужденный отбывал в колонии срок за убийства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае из колонии, расположенной в поселке Красный берег (Соликамский городской округ), сбежал осужденный Иван Букков. 32-летний мужчина отбывал 20-летний срок за убийства таксистов.

«Из колонии строго режима в Пермском крае сбежал осужденный. Им является 32-летний Иван Букков. В 2008 году его приговорили к 20 годам за убийство. Его жертвами становились таксисты. Убийца садился в автомобиль под видом пассажира и нападал на водителя. Одному из них Букков перерезал горло. Он охотился за таксистами: под видом пассажира садился в машины и атаковал», — пишет « Московский комсомолец» .

Отмечается, что ранее Букков отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних за разбой. В поселке Красный берег расположена колония №7 с особыми условиями хозяйственной деятельности. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю, в управление направлен запрос.