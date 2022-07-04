Деликатесы из ЯНАО отправят на выставку в Москву

На выставке представят рыбные консервы, арктический чай и оленину Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Рыбные консервы, арктический чай и оленину, которые производят на территории ЯНАО, представят на всероссийском гастрономическом фестивале в Москве. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, в мероприятии примут участие почти 300 брендов из 65 регионов России.

«Ямальскую оленину и рыбные консервы представят на всероссийском гастрономическом фестивале России. С 14 по 17 июля в Москве впервые пройдет гастрономический фестиваль „Вкусы России“. Он организован Минсельхозом страны при поддержке правительства Москвы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что гастрономический фестиваль пройдет на 22 площадках столицы. Одна из центральных зон будет работать в парке Горького. Для гостей организуют ремесленные, творческие и кулинарные мастер-классы, фуд-корты, а также выступления артистов.

Ранее сообщалось, что рыбные консервы Салехардского комбината на корабле «Прогресс МС-20» отправят в космос. Российским космонавтам доставят консервы «Сырок обжаренный в томатном соусе», «Сырок в желе» и «Пыжьян в желе».