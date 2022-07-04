Власти ЯНАО сокращают подконтрольные учреждения

Власти ЯНАО оптимизируют свои учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО сокращают штат государственного казенного учреждения «Недра Ямала» на 59 единиц, а также службы биоресурсов на 92 штатные единицы. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Оптимизировать с 1 октября 2022 года деятельность государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Недра Ямала“ путем уменьшения предельной штатной численности на 59 штатных единиц. Оптимизировать с 2 октября 2022 года деятельность государственного казенного учреждения „Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа“ путем <…> уменьшения предельной штатной численности на 92 штатных единицы», — говорится в документе.

В правительстве региона URA.RU пояснили, что сотрудники будут переведены в различные подразделения департамента природных ресурсов и экологии. «Должности будут перемещены в подразделения департамента, всем сотрудникам предложены должности в соответствии с их реальным функционалом во вновь образуемых подразделениях», — сообщили в пресс-службе властей. Также там отметили, что зарплата у сотрудников сохранится.

Как сообщает источник URA.RU в правительстве региона, у некоторых работников есть шанс получить прибавку к зарплате при переводе на новое место работы. «Некоторым могут и увеличь их оклад», — сообщает собеседник.

Ранее сообщалось, что в этом департаменте идет масштабная оптимизация. Штатная численность службы биоресурсов и «Недр Ямала» уже сокращалась на 34 единицы.

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