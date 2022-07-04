Мэрия Кургана отдала под застройку место, где хотели сделать парк

В Кургане начнут новую стройку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана выставила на торги территорию в центре города, где бывший сити-менеджер Андрей Потапов предлагал сделать парк и установить боевую технику. Земля под жилую застройку в районе улиц Кремлева, Победы, Свердлова и Невежина выставлена в реестре лотов на сайте «Торги РФ».

«Постановление администрации города Кургана от 30.06.2022 г. № 4290 „О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в районе улиц: Кремлева, Победы, Невежина, Свердлова в городе Кургане“», — указано в документе. В общем площадь составляет 13 191 кв. м.

Начальная цена договора на покупку земли под жилую застройку — 60,5 млн рублей. Срок заключения договора — семь лет. Прием заявок продлится до 4 августа 2022 года, а проведение торгов состоится 9 августа.

Дома по улице Невежина снесли в 2017 году, на их месте мог появится сквер с танками, об этом URA.RU сообщало ранее. Установить боевую технику предлагал бывший сити-менеджер Кургана Андрей Потапов.