04 июля 2022

Мэрия Кургана отдала под застройку место, где хотели сделать парк

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Набережная На Бульваре Солнечном. Курган, маляр, новостройки, стройка
В Кургане начнут новую стройку Фото:

Администрация Кургана выставила на торги территорию в центре города, где бывший сити-менеджер Андрей Потапов предлагал сделать парк и установить боевую технику. Земля под жилую застройку в районе улиц Кремлева, Победы, Свердлова и Невежина выставлена в реестре лотов на сайте «Торги РФ».

«Постановление администрации города Кургана от 30.06.2022 г. № 4290 „О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в районе улиц: Кремлева, Победы, Невежина, Свердлова в городе Кургане“», — указано в документе. В общем площадь составляет 13 191 кв. м.

Начальная цена договора на покупку земли под жилую застройку — 60,5 млн рублей. Срок заключения договора — семь лет. Прием заявок продлится до 4 августа 2022 года, а проведение торгов состоится 9 августа.

Дома по улице Невежина снесли в 2017 году, на их месте мог появится сквер с танками, об этом URA.RU сообщало ранее. Установить боевую технику предлагал бывший сити-менеджер Кургана Андрей Потапов.

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Администрация Кургана выставила на торги территорию в центре города, где бывший сити-менеджер Андрей Потапов предлагал сделать парк и установить боевую технику. Земля под жилую застройку в районе улиц Кремлева, Победы, Свердлова и Невежина выставлена в реестре лотов на сайте «Торги РФ». «Постановление администрации города Кургана от 30.06.2022 г. № 4290 „О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в районе улиц: Кремлева, Победы, Невежина, Свердлова в городе Кургане“», — указано в документе. В общем площадь составляет 13 191 кв. м. Начальная цена договора на покупку земли под жилую застройку — 60,5 млн рублей. Срок заключения договора — семь лет. Прием заявок продлится до 4 августа 2022 года, а проведение торгов состоится 9 августа. Дома по улице Невежина снесли в 2017 году, на их месте мог появится сквер с танками, об этом URA.RU сообщало ранее. Установить боевую технику предлагал бывший сити-менеджер Кургана Андрей Потапов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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