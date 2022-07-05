Врач Половодова назвала правила приготовления полезной окрошки

06 июля 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

В окрошку нужно класть как можно больше зелени Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы приготовить хорошую полезную окрошку, следует использовать вареное мясо курицы, или говядины, класть больше зелени, не счищать шкурку с огурцов, а также использовать минимум соли. Заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности, таном, айраном, или домашним квасом. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала замглавврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Есть несколько советов по приготовлению полезной окрошки: не счищайте шкурку с огурцов! В ней содержится большое количество клетчатки, благодаря которой овощ переваривается два часа, что дает длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает пищеварительный тракт за 20 минут. Кладите как можно больше зелени. Много зелени — много клетчатки и витаминов. Используйте вареное мясо. Я противник колбасы и обработанного мяса, онкогенность этих продуктов доказана. Поэтому просто отварите немного говядины или курятины. И конечно используйте минимум соли для увеличения пользы этого блюда. Можно и вовсе не солить», — посоветовала Наталья Половодова. По словам врача, заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности, минеральной водой, таном, или айраном. «Кто следит за своей фигурой, лучше делать окрошку на кефире низкой жирности или разбавлять минеральной водой. Также в качестве заправки подойдет тан или айран. Тем, кто любит готовить летний суп на квасе, советую делать напиток в домашних условиях или внимательно читать этикетку в магазине, чтобы не купить случайно „лимонад“ из сахара, кислоты и пищевых добавок», — пояснила Половадова. Врач обратила внимание, что окрошка должна быть обязательно комнатной температуры. «Большая ошибка есть что-либо холодным. Идеальная пища должна быть теплой или в случае окрошки комнатной температуры. Холодная пища приводит к переохлаждению слизистых оболочек, спазму желчных путей», — подытожила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Чтобы приготовить хорошую полезную окрошку, следует использовать вареное мясо курицы, или говядины, класть больше зелени, не счищать шкурку с огурцов, а также использовать минимум соли. Заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности, таном, айраном, или домашним квасом. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала замглавврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Есть несколько советов по приготовлению полезной окрошки: не счищайте шкурку с огурцов! В ней содержится большое количество клетчатки, благодаря которой овощ переваривается два часа, что дает длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает пищеварительный тракт за 20 минут. Кладите как можно больше зелени. Много зелени — много клетчатки и витаминов. Используйте вареное мясо. Я противник колбасы и обработанного мяса, онкогенность этих продуктов доказана. Поэтому просто отварите немного говядины или курятины. И конечно используйте минимум соли для увеличения пользы этого блюда. Можно и вовсе не солить», — посоветовала Наталья Половодова. По словам врача, заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности, минеральной водой, таном, или айраном. «Кто следит за своей фигурой, лучше делать окрошку на кефире низкой жирности или разбавлять минеральной водой. Также в качестве заправки подойдет тан или айран. Тем, кто любит готовить летний суп на квасе, советую делать напиток в домашних условиях или внимательно читать этикетку в магазине, чтобы не купить случайно „лимонад“ из сахара, кислоты и пищевых добавок», — пояснила Половадова. Врач обратила внимание, что окрошка должна быть обязательно комнатной температуры. «Большая ошибка есть что-либо холодным. Идеальная пища должна быть теплой или в случае окрошки комнатной температуры. Холодная пища приводит к переохлаждению слизистых оболочек, спазму желчных путей», — подытожила собеседница агентства.