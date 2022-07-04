Челябинец угнал автомобиль со спящим ребенком и совершил ДТП

Угонщика задержали сотрудники ДПС Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области 39-летний мужчина угнал на автозаправке автомобиль, в котором спал пятилетний ребенок, а затем попал на нем в ДТП. Мальчик не пострадал, угонщик задержан, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

«36-летняя жительница Копейска ехала домой из города Касли вместе с сыном за рулем автомобиля Lifan и около 23:00 остановилась на заправке на 18 км дороги Подъезд к Екатеринбургу. Выйдя из машины, женщина направилась в сторону кассы, но обернувшись, увидела мужчину, который открывал дверь ее машины. Женщина бросилась к автомобилю, но мужчина оттолкнул ее, сел в машину и уехал», — рассказали в пресс-службе.

В течение получаса машину обнаружили инспекторы отдельного взвода ДПС старший лейтенант полиции Александр Кулак и лейтенант полиции Вильян Фазылов. Угонщик, проехав пару километров, врезался в дорожное ограждение. Ребенок находился в детском кресле, был пристегнут и не пострадал. Мальчика передали маме.

Находившийся за рулем мужчина от медосвидетельствования отказался. На него бы составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый за кражи и разбой 39-летний житель Челябинска. Задержанный помещен в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

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