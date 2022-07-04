Власти ЯНАО взыщут десятки миллионов с московского подрядчика

Власти Нового Уренгоя намерены взыскать 26 миллионов неотработанного аванса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» города Новый Уренгой (ЯНАО) намерено взыскать с АО «Авиапромстрой» 26 миллионов рублей за работы по реконструкции бассейна МАУ ДО ДЮСШ «Юность». Как сообщаться на сайте окружного арбитражного суда, дирекция считает, что компания незакон6но обогатилась благодаря неотработанному авансу.

«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Никитиной О.Н., ознакомившись с исковым заявлением Муниципального казенного учреждения „Дирекция капитального строительства и жилищной политики“ к акционерному обществу „Авиапромстрой“ о взыскании 26 254 695 рублей 16 копеек. Суд определил: исковое заявление МКУ „Дирекция капитального строительства и жилищной политики“ принять, возбудить производство по делу», — говорится в сообщении.

Контракт между МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» и АО «Авиапромстрой» был заключен 25 декабря 2021 года за 208 миллионов рублей. Однако спустя год он был расторгнут, но перед этим дирекция неоднократно штрафовала акционерное общество за срыв сроков работ. Таким образом МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» вернула почти 37 миллионов рублей.

Агентство обратилось за комментариями в АО «Авиапромстрой» и в Администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответов поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что АО «Авиапромстрой» назвала причину срыва работ по реконструкции скандальной ДЮСШ «Юность» в Новом Уренгое. По словам компании, основной проблемой были дополнительными задачами, которые не были прописаны в основном контракте с мэрией города.