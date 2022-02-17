Московские строители объяснили провал в Новом Уренгое

Из-за некачественной сметной документации строители сорвали сроки по реконструкции школы Фото: Илья Московец © URA.RU

Срыв работ по реконструкции скандальной ДЮСШ «Юность» в Новом Уренгое был обусловлен дополнительными задачами, которые не были прописаны в основном контракте с мэрией города. Об этом URA.RU рассказали представители генподрядчика АО «Авиапромстрой» из Московской области.

«Действительно, администрация города разорвала с нами контракт. Нам не удалось завершить стройку в установленные сроки, потому что во время реконструкции объекта были выявлены дополнительные работы, которые не были прописаны в контракте», — рассказал агентству представитель компании. В мэрии Нового Уренгоя подтвердили, что работы с «Авиапромстрой» ведутся в рамках муниципального контракта, который был заключен 25.01.2021 года.

«С марта 2021 года мы начали подписывать акты на дополнительные работы, которые выявили уже в процессе. В договоре их не было. Но чтобы продолжить стройку их нужно было согласовать с заказчиком. Нам долгое время не могли выдать техническое решение, потому что не был заключен договор на авторский надзор. По итогу мы получили его только спустя 7 месяцев», — рассказал корреспонденту URA.RU представитель «Авиапромстрой».

Собеседник агентства отметил, что проблемы на объекте начались с первого месяца работы из-за неправильно утвержденной проектно-сметной документации. Проект изначально был прописан с нарушениями, которые и повлекли за собой задержку в процессе строительства.

«Изначально проект был не скорректирован, много ошибок. Также была задержка по выплате авансового платежа. Контракт мы заключили 25 января, а деньги получили только в конце марта. Несмотря на это, к работам приступили в первый день», — подчеркнул он.

Как рассказал «Авиапромстрой», субподрядчиком на объекте была местная фирма «Надымвентстрой». Там информацию подтвердили. Интересной деталью является то, что главный инженер компании «Надымвентстрой» Луценко по совместительству — замгендиректора компании «ИНТЕБ», которые также находятся в субподрядных отношениях.

Ранее источники URA.RU сообщали, что именно с фирмой «ИНТЕБ», мэрия Нового Уренгоя со скандалом разорвала строительный контракт. Тогда с агентством связался зам генерального директора фирмы Игорь Луценко и опроверг эту информацию. Зданию ДЮСШ «Юность» больше 30 лет. До реконструкции в спортивной школе занималось около 400 детей и подростков. Проект реконструкции школы был разработан в 2017 году.

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