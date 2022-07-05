В Кургане продается квартира с камином Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центральном районе Кургана продается четырехкомнатная двухуровневая квартира с действующим камином. Объявление размещено на сайте Avito.

«Двухуровневая квартира. На первом этаже большая гостиная с действующим камином, большая кухня-столовая, гостевой санузел, бытовая комната, кладовка», — написано в объявлении. На втором этаже находится рабочий кабинет, детская комната, ванная комната с джакузи. Также там есть спальня с гардеробом и отдельным санузлом.

Как утверждает продавец, в квартире во всех комнатах установлены кондиционеры. Также в прихожей, на кухне и в ванных комнатах имеются полы с подогревом. В доме на огражденной территории всего шесть квартир, во дворе установлена детская площадка, также есть парковка. Стоимость квартиры площадью 182,2 квадратных метра составляет 11 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало о квартире с джакузи и видом на Тобол. Стоимость квартиры оценили в 10 миллионов рублей.

В центре Кургана продается квартира с камином за 11 млн рублей Фото с сайта Avito

На кухне есть кондиционер, система приточно-вытяжной вентиляции и полы с подогревом Фото с сайта Avito

Рабочий кабинет находится на втором этаже Фото с сайта Avito

В одной из ванных комнат есть джакузи Фото с сайта Avito