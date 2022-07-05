05 июля 2022

В центре Кургана продается квартира с настоящим камином. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, ипотека, вторичное жилье, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
В Кургане продается квартира с камином Фото:

В центральном районе Кургана продается четырехкомнатная двухуровневая квартира с действующим камином. Объявление размещено на сайте Avito.

«Двухуровневая квартира. На первом этаже большая гостиная с действующим камином, большая кухня-столовая, гостевой санузел, бытовая комната, кладовка», — написано в объявлении. На втором этаже находится рабочий кабинет, детская комната, ванная комната с джакузи. Также там есть спальня с гардеробом и отдельным санузлом.

Как утверждает продавец, в квартире во всех комнатах установлены кондиционеры. Также в прихожей, на кухне и в ванных комнатах имеются полы с подогревом. В доме на огражденной территории всего шесть квартир, во дворе установлена детская площадка, также есть парковка. Стоимость квартиры площадью 182,2 квадратных метра составляет 11 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало о квартире с джакузи и видом на Тобол. Стоимость квартиры оценили в 10 миллионов рублей.

В центре Кургана продается квартира с камином за 11 млн рублей
На кухне есть кондиционер, система приточно-вытяжной вентиляции и полы с подогревом
Рабочий кабинет находится на втором этаже
В одной из ванных комнат есть джакузи

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В центральном районе Кургана продается четырехкомнатная двухуровневая квартира с действующим камином. Объявление размещено на сайте Avito. «Двухуровневая квартира. На первом этаже большая гостиная с действующим камином, большая кухня-столовая, гостевой санузел, бытовая комната, кладовка», — написано в объявлении. На втором этаже находится рабочий кабинет, детская комната, ванная комната с джакузи. Также там есть спальня с гардеробом и отдельным санузлом. Как утверждает продавец, в квартире во всех комнатах установлены кондиционеры. Также в прихожей, на кухне и в ванных комнатах имеются полы с подогревом. В доме на огражденной территории всего шесть квартир, во дворе установлена детская площадка, также есть парковка. Стоимость квартиры площадью 182,2 квадратных метра составляет 11 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало о квартире с джакузи и видом на Тобол. Стоимость квартиры оценили в 10 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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