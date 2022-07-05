В центральном районе Кургана продается четырехкомнатная двухуровневая квартира с действующим камином. Объявление размещено на сайте Avito.
«Двухуровневая квартира. На первом этаже большая гостиная с действующим камином, большая кухня-столовая, гостевой санузел, бытовая комната, кладовка», — написано в объявлении. На втором этаже находится рабочий кабинет, детская комната, ванная комната с джакузи. Также там есть спальня с гардеробом и отдельным санузлом.
Как утверждает продавец, в квартире во всех комнатах установлены кондиционеры. Также в прихожей, на кухне и в ванных комнатах имеются полы с подогревом. В доме на огражденной территории всего шесть квартир, во дворе установлена детская площадка, также есть парковка. Стоимость квартиры площадью 182,2 квадратных метра составляет 11 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало о квартире с джакузи и видом на Тобол. Стоимость квартиры оценили в 10 миллионов рублей.
В центре Кургана продается квартира с камином за 11 млн рублей
Фото с сайта Avito
На кухне есть кондиционер, система приточно-вытяжной вентиляции и полы с подогревом
Фото с сайта Avito
Рабочий кабинет находится на втором этаже
Фото с сайта Avito
В одной из ванных комнат есть джакузи
Фото с сайта Avito
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В центральном районе Кургана продается четырехкомнатная двухуровневая квартира с действующим камином. Объявление размещено на сайте Avito. «Двухуровневая квартира. На первом этаже большая гостиная с действующим камином, большая кухня-столовая, гостевой санузел, бытовая комната, кладовка», — написано в объявлении. На втором этаже находится рабочий кабинет, детская комната, ванная комната с джакузи. Также там есть спальня с гардеробом и отдельным санузлом. Как утверждает продавец, в квартире во всех комнатах установлены кондиционеры. Также в прихожей, на кухне и в ванных комнатах имеются полы с подогревом. В доме на огражденной территории всего шесть квартир, во дворе установлена детская площадка, также есть парковка. Стоимость квартиры площадью 182,2 квадратных метра составляет 11 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало о квартире с джакузи и видом на Тобол. Стоимость квартиры оценили в 10 миллионов рублей.