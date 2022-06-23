Стоимость квартиры оценили в 10 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продают трехкомнатную квартиру, в которой есть джакузи, а вид из ее окон выходит на Тобол. Объявление о продаже квартиры размещено на сайте Avito.

«В ванной — джакузи, в санузле — душевая кабина. Окна выходят на юго-запад. Открывается прекрасный вид на город и реку Тобол», — указано в объявлении.

Автор объявления отметил, что во всех комнатах есть кондиционеры, а стены звукоизолированны. Стоимость квартиры, площадью почти 97 квадратных метров, оценили в 10 млн рублей. Квартира расположена на 14 этаже из 17.

Ранее в Кургане продавали двухуровневую квартиру, площадью 270 квадратных метров с колонным залом. Ее стоимость оценили в 15 млн рублей.

Дом, в котором продают квартиру, находится возле набережной Скрин: сайт Avito