Приставы передали ребенка в Центр помощи детям города Соликамска Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) приставы изъяли у 35-летней жительницы ребенка. Женщина находилась больнице вместе со своим двухлетним сыном в краевой больнице имени Вагнера. Она злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием малыша, поэтому суд ограничил ее в родительских правах.

«35-летняя женщина попадалась пьяной, и фемида ограничила ее в родительских правах», — говорится в сюжете, телекомпании «Верхнекамье ТВ», размещенном в соцсети «ВКонтакте». В беседе с корреспондентом телекомпании горожанка не стала скрывать тягу к пагубному пристрастию.

Приставы объяснили женщине, что, если она исправится, что сможет вернуть в семью сына. Пока же малыша решено поместить в Центр помощи детям города Соликамска. URA.RU также рассказывало об истории жителя Чернушки Николая Виницкого. Мужчина несколько раз обращался в органы соцзащиты, чтобы стать опекуном детей своей бывшей жены, но каждый раз получал отказ.