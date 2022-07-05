В Кургане 6 июля пройдут плановые отключения электричества в десятках домов на 15 улицах. Об этом сообщили представители городской администрации.
«По информации Курганских городских электросетей АО „СУЭНКО“. Завтра, 6 июля, будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе», — указано в сообщении, размещенном в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Отключения будут связаны с проведением комплексных капитальных работ, технических присоединений, работ на воздушной линии. Электричество отключат:
— С 9:00 до 10:00 по адресам: ул. Бурова-Петрова, № 96, 98;
— С 9:00 до 16:30 по адресам:
- ул. Гоголя, № 34;
- ул. Красина, № 56;
- ул. Урицкого, № 33, 28, 29;
— С 9:00 до 16:00 по адресам:
- ул. Бородина, № 178-182, 183-187, 195а,195-205;
- ул. Заводская, № 2-14, 3-7;
- ул. Космонавтов, № 121-135, 135а, 137-145, 126-154, 177-201,182-192, 192а, 194,194а,198-204;
- ул. Крутикова, № 1, 1а, 2, 3, 5;
- ул. Лазо, № 23-25;
- ул. Макаренко, № 70-2;
- ул. Новая, № 1-13, 4-14;
- ул. Советская, № 9;
- ул. Фрунзе, № 59-77, 70-80;
- ул. Щорса, № 14-22, 45-51;
— С 14:00 до 15:30 по адресу: ул. Кирова, № 79.
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