Тысячи курганцев останутся без света. Список

05 июля 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Электричество отключат в рамках плановых работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 6 июля пройдут плановые отключения электричества в десятках домов на 15 улицах. Об этом сообщили представители городской администрации. «По информации Курганских городских электросетей АО „СУЭНКО“. Завтра, 6 июля, будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе», — указано в сообщении, размещенном в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Отключения будут связаны с проведением комплексных капитальных работ, технических присоединений, работ на воздушной линии. Электричество отключат: — С 9:00 до 10:00 по адресам: ул. Бурова-Петрова, № 96, 98; — С 9:00 до 16:30 по адресам: ул. Гоголя, № 34;

ул. Красина, № 56;

ул. Урицкого, № 33, 28, 29; — С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Бородина, № 178-182, 183-187, 195а,195-205;

ул. Заводская, № 2-14, 3-7;

ул. Космонавтов, № 121-135, 135а, 137-145, 126-154, 177-201,182-192, 192а, 194,194а,198-204;

ул. Крутикова, № 1, 1а, 2, 3, 5;

ул. Лазо, № 23-25;

ул. Макаренко, № 70-2;

ул. Новая, № 1-13, 4-14;

ул. Советская, № 9;

ул. Фрунзе, № 59-77, 70-80;

ул. Щорса, № 14-22, 45-51; — С 14:00 до 15:30 по адресу: ул. Кирова, № 79. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане 6 июля пройдут плановые отключения электричества в десятках домов на 15 улицах. Об этом сообщили представители городской администрации. «По информации Курганских городских электросетей АО „СУЭНКО“. Завтра, 6 июля, будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе», — указано в сообщении, размещенном в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Отключения будут связаны с проведением комплексных капитальных работ, технических присоединений, работ на воздушной линии. Электричество отключат: — С 9:00 до 10:00 по адресам: ул. Бурова-Петрова, № 96, 98; — С 9:00 до 16:30 по адресам: — С 9:00 до 16:00 по адресам: — С 14:00 до 15:30 по адресу: ул. Кирова, № 79.