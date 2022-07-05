На «Иннопроме» «Синара Центр» — одна из главных точек вечерних активностей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Делегация Казахстана — страны-партнера международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге — в эти минуты проводит прием для ограниченного круга участников форума в главном зале «Синара Центра». Среди гостей — губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и один из заместителей министра промышленности РФ, рассказал URA.RU один из гостей.

«[Бывший глава „Трубной металлургической компании“ и ГК „Синара“ Дмитрий] Пумпянский, региональные министры тоже тут. И все иностранные делегации, представители бизнеса», — поделился собеседник. Также он отметил «красивую программу» вечера, куда пускали только по приглашениям.

Еще в кулуарах пересказывают забавную деталь. Чтобы не портить казахстанцам фуршет, накладывая одно мероприятие на другое, свердловские VIP, следуя традициям гостеприимства, заранее поменяли время начала приема имени главы Екатеринбурга Алексея Орлова, сдвинув событие на поздний вечер — 21:00.

Накануне URA.RU рассказывало о другой вечеринке, организованной по случаю «Иннопрома» в «Синара Центре» под грифом «только для своих». Она проходила в формате «Квартирника у Маргулиса».