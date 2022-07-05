Курганский госколледж набрал студентов на половину бюджетных мест

КГК проводит приемную кампанию на 425 бюджетных мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский государственный колледж поступило 219 заявлений на бюджетные места, что составляет порядка половины от общего количество таких мест. Самой популярной у абитуриентов стала IT-специальность. Данные приемной компании на 5 июля опубликованы на сайте КГК.

«Данные по приему на 5 июля: по очной форме обучения всего 219 заявлений на бюджетные места. Наибольшее количество заявлений поступило на обучение по специальности „Информационные системы и программирование“ — 36 (бюджетных мест 25), „Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения“ — 30 (количество мест 25)», — говорится в информации КГК.

Наименьшее количество заявок поступило на обучение по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию систем жилищно-коммунального хозяйства» — всего 1 заявление при наличии 25 бюджетных мест. По специальности «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ» есть пока 3 заявления. Всего в колледже на 2022 год выделено 425 бюджетных мест по 15 направлениям подготовки специалистов среднего звена, а также двум направлениям подготовки квалифицированных рабочих.

В Курганской области прием абитуриентов ведут 20 региональных техникумов и колледжей, а также пять филиалов вузов, которые ведут подготовку по программам среднего профессионального образования. Выделено около 4,5 тысяч бюджетных мест по профессиям и специальностям СПО. По данным департамента образования и науки региона, окончательные списки поступивших в колледжи и техникумы будут известны во второй половине августа. При этом если бюджетные места не будут заполнены, прием документов на такие специальности может быть продлен до 25 ноября. Документы на зачисление можно подать через портал Госуслуг.

скрин: Курганский государственный колледж

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