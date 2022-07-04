В ЯНАО запустят масштабное обновление коммунальных сетей

Власти будут выделять по миллиарду на обновление коммунальных сетей
Каждый год на протяжении пяти лет в ЯНАО будут выделять по миллиарду на модернизацию коммунальных сетей. Об этом сообщил губернатор региона во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте»
«Мы на пятилетний срок запускаем новую программу, по миллиарду каждый год, будем менять сети. Чтобы работать с ними не в момент аварий, а планово менять самые сложные места», — сообщил Артюхов.
Как сообщил глава Ямала, происходит естественный износ сетей. Ранее сообщалось, в Надыме и Надымском районе начали ремонт котельных. Таким образом энергетики начали подготовку к следующему отопительному сезону.
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