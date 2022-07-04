04 июля 2022

В ЯНАО запустят масштабное обновление коммунальных сетей

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Открытие котельни в Петухово. Курган, труба, петухово, теплотрасса, котельня
Власти будут выделять по миллиарду на обновление коммунальных сетей Фото:

Каждый год на протяжении пяти лет в ЯНАО будут выделять по миллиарду на модернизацию коммунальных сетей. Об этом сообщил губернатор региона во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте»

«Мы на пятилетний срок запускаем новую программу, по миллиарду каждый год, будем менять сети. Чтобы работать с ними не в момент аварий, а планово менять самые сложные места», — сообщил Артюхов.

Как сообщил глава Ямала, происходит естественный износ сетей. Ранее сообщалось, в Надыме и Надымском районе начали ремонт котельных. Таким образом энергетики начали подготовку к следующему отопительному сезону.

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Каждый год на протяжении пяти лет в ЯНАО будут выделять по миллиарду на модернизацию коммунальных сетей. Об этом сообщил губернатор региона во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» «Мы на пятилетний срок запускаем новую программу, по миллиарду каждый год, будем менять сети. Чтобы работать с ними не в момент аварий, а планово менять самые сложные места», — сообщил Артюхов. Как сообщил глава Ямала, происходит естественный износ сетей. Ранее сообщалось, в Надыме и Надымском районе начали ремонт котельных. Таким образом энергетики начали подготовку к следующему отопительному сезону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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