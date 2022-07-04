Глава ЯНАО поставил сложную задачу мэрам

Вопрос с покупкой жилья в ЯНАО поручено решить мэрам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэрам ямальских городов предстоит решить важную для ямальцев проблему — в регионе строят много домов, но купить жилье трудно. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил задачу главам городов активнее работать с застройщиками во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы ставим задачу везде развивать рынок жилья. В городах есть успехи: в Новом Уренгое, Салехарде, Губкинском появляются коммерческие проекты, которые не связаны с нашей программой расселения. Здесь многое зависит от инвесторов. Ставлю задачу главам, чтобы они активнее работали с застройщиками», — сообщил Артюхов.

Подведение итогов по работе глав с застройщиками будет в конце года. Ранее, в 2021 году, глава ЯНАО поставил еще одну непростую задачу для мэров. Тогда им поручили провести работу по организации парковочных мест.