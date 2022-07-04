04 июля 2022

Глава ЯНАО поставил сложную задачу мэрам

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Вопрос с покупкой жилья в ЯНАО поручено решить мэрам Фото:

Мэрам ямальских городов предстоит решить важную для ямальцев проблему — в регионе строят много домов, но купить жилье трудно. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил задачу главам городов активнее работать с застройщиками во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы ставим задачу везде развивать рынок жилья. В городах есть успехи: в Новом Уренгое, Салехарде, Губкинском появляются коммерческие проекты, которые не связаны с нашей программой расселения. Здесь многое зависит от инвесторов. Ставлю задачу главам, чтобы они активнее работали с застройщиками», — сообщил Артюхов.

Подведение итогов по работе глав с застройщиками будет в конце года. Ранее, в 2021 году, глава ЯНАО поставил еще одну непростую задачу для мэров. Тогда им поручили провести работу по организации парковочных мест.

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Мэрам ямальских городов предстоит решить важную для ямальцев проблему — в регионе строят много домов, но купить жилье трудно. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил задачу главам городов активнее работать с застройщиками во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте». «Мы ставим задачу везде развивать рынок жилья. В городах есть успехи: в Новом Уренгое, Салехарде, Губкинском появляются коммерческие проекты, которые не связаны с нашей программой расселения. Здесь многое зависит от инвесторов. Ставлю задачу главам, чтобы они активнее работали с застройщиками», — сообщил Артюхов. Подведение итогов по работе глав с застройщиками будет в конце года. Ранее, в 2021 году, глава ЯНАО поставил еще одну непростую задачу для мэров. Тогда им поручили провести работу по организации парковочных мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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