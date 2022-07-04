Артюхов: аэропорт в Салехарде модернизируют на деньги инвесторов

Делать такие большие объекты без бюджетных денег — правильная тема, считает губернатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что модернизация аэропорта в Салехарде может начаться не только за счет окружного бюджета, но и с привлечением инвесторов. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы жителей ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте».

«Реконструкция аэропорта Салехарда может пойти по новоуренгойскому сценарию — через концессионные механизмы. Делать такие большие объекты без бюджетных денег — правильная тема», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в обновленном аэропорту появятся два телескопических трапа с контактными стоянками. Зоны прилета и вылета будут разделены, а на уровне второго этажа появится переход для связи зон повышенной комфортности.