Артюхов: аэропорт в Салехарде модернизируют на деньги инвесторов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что модернизация аэропорта в Салехарде может начаться не только за счет окружного бюджета, но и с привлечением инвесторов. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы жителей ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте».
«Реконструкция аэропорта Салехарда может пойти по новоуренгойскому сценарию — через концессионные механизмы. Делать такие большие объекты без бюджетных денег — правильная тема», — сказал он.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что модернизация аэропорта в Салехарде может начаться не только за счет окружного бюджета, но и с привлечением инвесторов. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы жителей ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте». «Реконструкция аэропорта Салехарда может пойти по новоуренгойскому сценарию — через концессионные механизмы. Делать такие большие объекты без бюджетных денег — правильная тема», — сказал он. Ранее сообщалось, что в обновленном аэропорту появятся два телескопических трапа с контактными стоянками. Зоны прилета и вылета будут разделены, а на уровне второго этажа появится переход для связи зон повышенной комфортности.