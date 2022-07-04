04 июля 2022

Артюхов: аэропорт в Салехарде модернизируют на деньги инвесторов

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, артюхов дмитрий
Делать такие большие объекты без бюджетных денег — правильная тема, считает губернатор Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что модернизация аэропорта в Салехарде может начаться не только за счет окружного бюджета, но и с привлечением инвесторов. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы жителей ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте».

«Реконструкция аэропорта Салехарда может пойти по новоуренгойскому сценарию — через концессионные механизмы. Делать такие большие объекты без бюджетных денег — правильная тема», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в обновленном аэропорту появятся два телескопических трапа с контактными стоянками. Зоны прилета и вылета будут разделены, а на уровне второго этажа появится переход для связи зон повышенной комфортности.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что модернизация аэропорта в Салехарде может начаться не только за счет окружного бюджета, но и с привлечением инвесторов. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы жителей ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте». «Реконструкция аэропорта Салехарда может пойти по новоуренгойскому сценарию — через концессионные механизмы. Делать такие большие объекты без бюджетных денег — правильная тема», — сказал он. Ранее сообщалось, что в обновленном аэропорту появятся два телескопических трапа с контактными стоянками. Зоны прилета и вылета будут разделены, а на уровне второго этажа появится переход для связи зон повышенной комфортности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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