Илья Зарипов (в центре) был задержан при получении денег Фото: читатель URA.RU © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали директора МУП (Челябинск) «Коммет» Илью Зарипова. Он подозревается в получении взятки от представителя фирмы, принадлежащей экс-депутату Госдумы Андрею Барышеву. Информацию об этом URA.RU подтвердили несколько источников в правоохранительных органах.

«По данным следствия, Зарипов, используя должностное положение, вымогал денежные средства у одного из руководителей региональной организации за общее покровительство и положительное решение при согласовании актов выполненных работ по договору, заключенному между МУП „Коммет“ и этой организацией. В должности Зарипов проработал менее двух недель, что может говорить о системной коррупции с его стороны», — рассказал источник.

Задержали Зарипова 5 июля, когда он получил 100 тысяч рублей у себя в кабинете в офисе на улице Шоссе Металлургов, 24 от заместителя директора ООО «Энергостроймонтаж» Анатолия Ревенко. Данная сумма, по версии следствия, была частью от оговоренной ранее взятки на сумму более 1 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Зарипов задержан на 48 часов. Сам договор, за приемку работ по которому директор МУПа получал подношение, заключен в декабре 2018 года. За 299 млн рублей «Энергостроймонтаж» занимался обслуживанием электросетей в Металлургическом районе. По данным СБИС, фирма работает с 2014 года. Ее владельцем является Барышев. Ранее учредителями были Ревенко, затем Татьяна Князева, в доверительное управление которой передавалась большая часть бизнеса Барышева, когда тот работал в Госдуме.

В пресс-службах УФСБ и СКР по региону информацию пока не комментируют. Учредителем МУП «Коммет» является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии. 53-летний Зарипов назначен директором 28 июня, за неделю до задержания. С 2014 по 2016 годы он руководил МУП «Челябинские тепловые сети».

Владельцем фирмы является Андрей Барышев Скрин: сервис СБИС

На конкурс в 2018 году поступила только одна заявка Скрин: сервис СБИС

Илью Зарипова увезли из офиса Фото: читатель URA.RU © URA.RU

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