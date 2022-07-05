Жителям Челябинска презентовали внешний облик и начинку нового низкопольного трамвая, который сейчас проходит обкатку. Об этом сообщили на официальной странице министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соцсетях.
«Продолжается пуско-наладка нового вагона 71-628, готовится нанесение экипировки. После завершения обкатки (порядка 50 км) комиссия приступит к приемке вагона», — уточнили в официальном telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, это первый низкопольный вагон, который прибыл в Челябинск. В нем 33 полноценных посадочных места. В прошлом полунизкопольном вагоне было 17 посадочных мест и шесть откидных сидений.
«Обновлен дизайн, трамвай стилизован под низкопольные автобусы, которые пришли в Челябинск. Кондиционер 28 ватт уменьшенной шумности. В целом более энергоэффективный вагон», — добавили в ведомстве.
На табло для автомобилистов будет виден красный бегущий человечек. Это необходимо для тех остановок, где нет платформ, чтобы издалека принять меры для пропуска пассажиров, переходящих проезжую часть.
Ранее в ведомстве сообщили, что 3 июля новейший трамвай вышел на обкатку. Это первый из 30 новейших трамвайных вагонов общей стоимостью около 1,8 млрд рублей, изготавливаемых в рамках транспортной реформы мегаполиса в Усть-Катаве. В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов. Начало обновлению общественного транспорта в столице региона положила транспортная реформа, начатая по инициативе губернатора Алексея Текслера.
В кабине просторно
Telegram-канал Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
В салоне 33 полноценных посадочных места
Telegram-канал Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Широкие двери и низкий уровень пола очень удобны
Telegram-канал Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Жителям Челябинска презентовали внешний облик и начинку нового низкопольного трамвая, который сейчас проходит обкатку. Об этом сообщили на официальной странице министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соцсетях. «Продолжается пуско-наладка нового вагона 71-628, готовится нанесение экипировки. После завершения обкатки (порядка 50 км) комиссия приступит к приемке вагона», — уточнили в официальном telegram-канале ведомства. По данным ведомства, это первый низкопольный вагон, который прибыл в Челябинск. В нем 33 полноценных посадочных места. В прошлом полунизкопольном вагоне было 17 посадочных мест и шесть откидных сидений. «Обновлен дизайн, трамвай стилизован под низкопольные автобусы, которые пришли в Челябинск. Кондиционер 28 ватт уменьшенной шумности. В целом более энергоэффективный вагон», — добавили в ведомстве. На табло для автомобилистов будет виден красный бегущий человечек. Это необходимо для тех остановок, где нет платформ, чтобы издалека принять меры для пропуска пассажиров, переходящих проезжую часть. Ранее в ведомстве сообщили, что 3 июля новейший трамвай вышел на обкатку. Это первый из 30 новейших трамвайных вагонов общей стоимостью около 1,8 млрд рублей, изготавливаемых в рамках транспортной реформы мегаполиса в Усть-Катаве. В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов. Начало обновлению общественного транспорта в столице региона положила транспортная реформа, начатая по инициативе губернатора Алексея Текслера.