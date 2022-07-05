Новенький трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода проходит обкатку в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинска презентовали внешний облик и начинку нового низкопольного трамвая, который сейчас проходит обкатку. Об этом сообщили на официальной странице министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соцсетях.

«Продолжается пуско-наладка нового вагона 71-628, готовится нанесение экипировки. После завершения обкатки (порядка 50 км) комиссия приступит к приемке вагона», — уточнили в официальном telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, это первый низкопольный вагон, который прибыл в Челябинск. В нем 33 полноценных посадочных места. В прошлом полунизкопольном вагоне было 17 посадочных мест и шесть откидных сидений.

«Обновлен дизайн, трамвай стилизован под низкопольные автобусы, которые пришли в Челябинск. Кондиционер 28 ватт уменьшенной шумности. В целом более энергоэффективный вагон», — добавили в ведомстве.

На табло для автомобилистов будет виден красный бегущий человечек. Это необходимо для тех остановок, где нет платформ, чтобы издалека принять меры для пропуска пассажиров, переходящих проезжую часть.

Ранее в ведомстве сообщили, что 3 июля новейший трамвай вышел на обкатку. Это первый из 30 новейших трамвайных вагонов общей стоимостью около 1,8 млрд рублей, изготавливаемых в рамках транспортной реформы мегаполиса в Усть-Катаве. В общей сложности обновление трамвайного парка Челябинска предполагает поставку почти 80 вагонов. Начало обновлению общественного транспорта в столице региона положила транспортная реформа, начатая по инициативе губернатора Алексея Текслера.

В кабине просторно Telegram-канал Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В салоне 33 полноценных посадочных места Telegram-канал Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Широкие двери и низкий уровень пола очень удобны Telegram-канал Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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