Пушков упрекнул НАТО из-за «полунищей страны»

06 июля 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Неуправляемой и полунищей Ливию сделала НАТО, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неуправляемой и полунищей Ливию сделала НАТО, за год до войны альянса против Триполи уровень жизни в городе был выше, чем в большинстве других арабских столиц. Таким мнением поделился сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Разваленная Ливия — потрясающее „достижение“ НАТО, о котором альянс давно уже предпочитает не вспоминать. Когда за год с небольшим до войны альянса против Ливии я был в декабре 2009 года в Триполи, ничего подобного не было: уровень жизни в городе был выше, чем в большинстве других арабских столиц. Неуправляемой и полунищей страну сделала НАТО», — написал Пушков в своем telegram-канале. Политик рассказал, что помнит статьи в американских СМИ, где указывали сколько бомб и ракет американского производства было сброшено на Ливию. Он вспомнил, что в то время, в прессе заявляли о якобы «блестящей победе самого мощного в мире альянса». По его мнению, это была не победа, а поражение, он считает, что Североатлантический альянс довел Ливию до социальной катастрофы. «Для Ливии — не демократия и процветание, а нищета и социальная катастрофа». Ранее Пушков раскритиковал заявление США, что Россия — главная угроза НАТО. В качестве доказательства своих слов политик привел в пример войны в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Неуправляемой и полунищей Ливию сделала НАТО, за год до войны альянса против Триполи уровень жизни в городе был выше, чем в большинстве других арабских столиц. Таким мнением поделился сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Разваленная Ливия — потрясающее „достижение“ НАТО, о котором альянс давно уже предпочитает не вспоминать. Когда за год с небольшим до войны альянса против Ливии я был в декабре 2009 года в Триполи, ничего подобного не было: уровень жизни в городе был выше, чем в большинстве других арабских столиц. Неуправляемой и полунищей страну сделала НАТО», — написал Пушков в своем telegram-канале. Политик рассказал, что помнит статьи в американских СМИ, где указывали сколько бомб и ракет американского производства было сброшено на Ливию. Он вспомнил, что в то время, в прессе заявляли о якобы «блестящей победе самого мощного в мире альянса». По его мнению, это была не победа, а поражение, он считает, что Североатлантический альянс довел Ливию до социальной катастрофы. «Для Ливии — не демократия и процветание, а нищета и социальная катастрофа». Ранее Пушков раскритиковал заявление США, что Россия — главная угроза НАТО. В качестве доказательства своих слов политик привел в пример войны в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане.