Пушков раскритиковал заявление США, что РФ — главная угроза НАТО

Пушков выступил с критикой в отношении позиции США о «первоочередной угрозе» для НАТО Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление руководства США о том, что Россия остается «первоочередной угрозой» для НАТО. Критику он опубликовал в своем telegram-канале.

«Для НАТО отовсюду, якобы — одни угрозы. Но дело в том, что вот уже 30 лет, как миру угрожают прежде всего сам альянс и входящие в него страны», — написал Пушков.

В качестве доказательства своих слов политик привел в пример войны в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. «Плюс необъявленная война в Сирии и попытка госпереворота в Венесуэле, как и удавшийся госпереворот на Украине и ее дальнейшее военное освоение со стороны НАТО», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что власти США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины. Страны ЕС, а также Канада, Япония, США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за специальной военной операции на Украине. По словам российских лидеров, такие меры давления имеют негативный эффект в первую очередь для них самих.