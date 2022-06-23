Пушков раскритиковал заявление США, что РФ — главная угроза НАТО

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление руководства США о том, что Россия остается «первоочередной угрозой» для НАТО. Критику он опубликовал в своем telegram-канале.
«Для НАТО отовсюду, якобы — одни угрозы. Но дело в том, что вот уже 30 лет, как миру угрожают прежде всего сам альянс и входящие в него страны», — написал Пушков.
В качестве доказательства своих слов политик привел в пример войны в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. «Плюс необъявленная война в Сирии и попытка госпереворота в Венесуэле, как и удавшийся госпереворот на Украине и ее дальнейшее военное освоение со стороны НАТО», — добавил он.
Ранее URA.RU сообщало, что власти США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины. Страны ЕС, а также Канада, Япония, США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за специальной военной операции на Украине. По словам российских лидеров, такие меры давления имеют негативный эффект в первую очередь для них самих.
Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление руководства США о том, что Россия остается «первоочередной угрозой» для НАТО. Критику он опубликовал в своем telegram-канале. «Для НАТО отовсюду, якобы — одни угрозы. Но дело в том, что вот уже 30 лет, как миру угрожают прежде всего сам альянс и входящие в него страны», — написал Пушков. В качестве доказательства своих слов политик привел в пример войны в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. «Плюс необъявленная война в Сирии и попытка госпереворота в Венесуэле, как и удавшийся госпереворот на Украине и ее дальнейшее военное освоение со стороны НАТО», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что власти США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины. Страны ЕС, а также Канада, Япония, США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за специальной военной операции на Украине. По словам российских лидеров, такие меры давления имеют негативный эффект в первую очередь для них самих.