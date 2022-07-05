05 июля 2022

Литва опозорилась из-за блокады Калининграда

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
В Чехии рассказали, как ЕС выставил Литву посмешищем из-за блокады Калининграда Фото:
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Литва выставила себя на посмешище из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград. Об этом заявил журналист Збынек Петрачек.

«Это снимет частичную блокаду, которую устроила Литва, начав применять санкционные правила Европейского Союза и к транзиту через свою территорию. <…> У Литвы осталось ощущение, что она выставила себя посмешищем, когда ввела евросоюзные санкции, а сам Европейский Союз ее теперь песочит», — сказал Петрачек в колонке Lidovky, передает РИА «Новости». Он отметил, что Евросоюз планирует рассмотреть компромиссное решение проблемы, связанной с частичной блокадой, которую создала Литовская Республика.

Ранее Литва заявила, что запрещает транзит товаров из основной части России в Калининград по своей территории. Власти Калининградской области уже передали проект ответных мер. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Кремль не исключает и жестких ответных мер. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что это решение было принято под давление «из-за океана».

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Литва выставила себя на посмешище из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград. Об этом заявил журналист Збынек Петрачек. «Это снимет частичную блокаду, которую устроила Литва, начав применять санкционные правила Европейского Союза и к транзиту через свою территорию. <…> У Литвы осталось ощущение, что она выставила себя посмешищем, когда ввела евросоюзные санкции, а сам Европейский Союз ее теперь песочит», — сказал Петрачек в колонке Lidovky, передает РИА «Новости». Он отметил, что Евросоюз планирует рассмотреть компромиссное решение проблемы, связанной с частичной блокадой, которую создала Литовская Республика. Ранее Литва заявила, что запрещает транзит товаров из основной части России в Калининград по своей территории. Власти Калининградской области уже передали проект ответных мер. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Кремль не исключает и жестких ответных мер. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что это решение было принято под давление «из-за океана».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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