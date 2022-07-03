Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подготовил проект ответных мер на блокаду региона Литвой. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».
«Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента. Это меры различного характера <…> Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — сказал Алиханов. Глава региона отказался разглашать детали возможных санкций. «Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%», — добавил он.
В июне Литва решила ограничить транзит санкционных товаров в Калининград. В России пообещали ответить на такие действия. В Кремле предупреждали, что Россия даст Литве время одуматься и отменить блокаду Калининграда. Власти Литвы заявили, что пошли на эти меры из-за Евросоюза. Как позднее сообщал немецкий журнал Der Spiegel, Еврокомиссия собирается опубликовать уточнения по перевозкам в Калининградскую область, по которому Москва сможет использовать транзит для всех товаров.
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