Алиханов пригрозил Литве санкциями за блокаду Калининграда. «Нам есть чем ответить»

04 июля 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Алиханов разработал проект ответных санкций в адрес Литвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подготовил проект ответных мер на блокаду региона Литвой. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости». «Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента. Это меры различного характера <…> Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — сказал Алиханов. Глава региона отказался разглашать детали возможных санкций. «Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%», — добавил он. В июне Литва решила ограничить транзит санкционных товаров в Калининград. В России пообещали ответить на такие действия. В Кремле предупреждали, что Россия даст Литве время одуматься и отменить блокаду Калининграда. Власти Литвы заявили, что пошли на эти меры из-за Евросоюза. Как позднее сообщал немецкий журнал Der Spiegel, Еврокомиссия собирается опубликовать уточнения по перевозкам в Калининградскую область, по которому Москва сможет использовать транзит для всех товаров. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подготовил проект ответных мер на блокаду региона Литвой. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости». «Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента. Это меры различного характера <…> Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — сказал Алиханов. Глава региона отказался разглашать детали возможных санкций. «Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%», — добавил он. В июне Литва решила ограничить транзит санкционных товаров в Калининград. В России пообещали ответить на такие действия. В Кремле предупреждали, что Россия даст Литве время одуматься и отменить блокаду Калининграда. Власти Литвы заявили, что пошли на эти меры из-за Евросоюза. Как позднее сообщал немецкий журнал Der Spiegel, Еврокомиссия собирается опубликовать уточнения по перевозкам в Калининградскую область, по которому Москва сможет использовать транзит для всех товаров.