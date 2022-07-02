Der Spiegel: Литва потерпит поражение в блокаде Калининграда

Россия сможет пользоваться транзитным маршрутом в Калининград Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда

Еврокомиссия собирается опубликовать уточнения по перевозкам в Калининградскую область, по которому Москва сможет использовать транзит для всех товаров. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой источники.

«Комиссия ЕС хочет опубликовать так называемое разъяснение в ближайшие дни. Ключевой посыл статьи: Москва может использовать транзитный маршрут в Калининград для всех товаров, но только в ограниченной степени. Однако в Вильнюсе это воспринимают как поражение», — пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что Германия давила на Еврокомиссию, чтобы Калининград исключили из санкций.

Литва в июне уведомила Россию о запрете поставок санкционных товаров в Калининградскую область. В России считают это нарушением международных обязательств. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала ограничения Литвы нарушением прав человека, передает РАПСИ. В Кремле отмечали, что думают над ответными мерами. На фоне этого порты Ленинградской области собираются нарастить объем поставок в Калининград по морю, пишут « Невские новости ». Ранее Der Spiegel сообщал, что в Германии возмутились блокадой Калининграда. Германия требовала от Литвы отменить ограничения, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на немецкий журнал.